熱門搜尋:
美斯 金像獎2024 美斯訪香港 年宵2024 農曆新年2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-07 12:44:32

尹光過大海連走幾場未見疲態 幫襯女僕Cafe驚遇偽娘

分享：
尹光過大海宣傳澳門個唱 幫襯女僕Cafe驚遇偽娘

尹光赴澳門宣傳，連跑多場也未見疲態。

尹光早前赴澳門，為即將於217日在百老匯舞台舉行的「過大海系列之尹光 Fly High 演唱會」做宣傳，並在兩天內為多個頻道拍攝受訪，行程非常奔波勞碌卻充實，光B一向精力充沛，連跑多場也未見疲態，其中一組宣傳片便是與澳門知名網媒「歡樂馬介休」及「膠街架」合作，以尹光經典歌曲《少理阿爸》MV做二次創作，馬介休成員模仿原版MV中的各種造型，當中「歡樂馬介休」成員梁子龍就以經典長髪及紅色長裙出現，非常神似，連工作人員及街坊都忍不住捧腹大笑，馬介休成員說：「我哋真係光B忠粉，光B大部份歌都識唱識背。」

尹光在兩天內為澳門多個頻道拍攝及受訪。 尹光隨工作人員到澳門的女僕Cafe拍攝。

現場所見，所有成員真的不用看歌詞 就完整唱出《少理阿爸》，接着尹光又隨工作人員到澳門的女僕Cafe拍攝，B說：「女僕Cafe以前在日本去過，都係抱住去見識吓嘅心態，覺得幾有趣，澳門嘅就真係冇去過。」當日光B與一班澳門網紅玩得不亦樂乎，由女僕的的帶引下， 唸出各種女僕Cafe的「魔法咒語」，品嚐各種五顏六色的飲品，澳門KOL中村更假扮成女僕，為尹光等人服務，到最後一刻才揭穿其男兒身份，B笑言知道這個女僕是男人後真的是啼笑皆非。

Ad Block

尹光近日已積極為演唱會作準備，保證以十足水準演出，演唱會當日為年初八，新年氣氛濃厚，因此本次演出氣氛也是以喜慶、熱鬧為主，大家看過後一定開開心心、鴻運當頭，所以大家趕快購票去澳門看他演出，一起共渡一個難忘的晚上。

澳門KOL中村假扮成女僕，尹光得知其男兒身之後即啼笑皆非。 尹光早前赴澳門連走多場也未見疲態。 尹光近日已積極為演唱會作準備， 保證以十足水準演出
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受