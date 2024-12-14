尹光預告出新歌《命硬80》踩落「姜濤灣」向姜濤挑機 笑言：叫尹光灣都得

尹光昨日（13日）帶領男子組合「OneUp」的賀邦（Bronny）與方智弘（Oscar）及8位舞蹈員現身銅鑼灣行人專用區，並進行快閃活動，引來過百市民圍觀。其中，光B代言的廣告，更佔領金百利商場的大電視狂播他最新代言廣告；踩入「姜濤灣」地頭，光B表示不擔心，更笑言；「乜灣都冇問題呀，你叫尹光灣都得㗎！」

光B在街頭快閃，載歌載舞，他坦言是第一次，問他知否今日揀這個位置叫「姜濤灣」？ 80歲的光B原來一點也不脫節，他笑言：「知！係特登揀呢度㗎！(係咪想挑戰姜B?) 唔係，叫乜灣都冇問題呀，你叫尹光灣都得㗎，任得你叫之嘛！我唔係想將姜濤灣改名。」