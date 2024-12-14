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娛樂
2024-12-14 16:20:17

尹光預告出新歌《命硬80》踩落「姜濤灣」向姜濤挑機 笑言：叫尹光灣都得

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尹光預告出新歌《命硬80》踩落「姜濤灣」向姜濤挑機 笑言：叫尹光灣都得

光B預告出新歌《命硬80》。

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尹光昨日（13日）帶領男子組合「OneUp」的賀邦（Bronny）與方智弘（Oscar）及8位舞蹈員現身銅鑼灣行人專用區，並進行快閃活動，引來過百市民圍觀。其中，光B代言的廣告，更佔領金百利商場的大電視狂播他最新代言廣告；踩入「姜濤灣」地頭，光B表示不擔心，更笑言；「乜灣都冇問題呀，你叫尹光灣都得㗎！」

B在街頭快閃，載歌載舞，他坦言是第一次，問他知否今日揀這個位置叫「姜濤灣」？ 80歲的光B原來一點也不脫節，他笑言：「知！係特登揀呢度㗎！(係咪想挑戰姜B?) 唔係，叫乜灣都冇問題呀，你叫尹光灣都得㗎，任得你叫之嘛！我唔係想將姜濤灣改名。」 

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光B踩落「姜濤灣」向姜濤挑機， 笑言叫「尹光灣」都得。 光B帶組合「OneUp」及8位舞蹈員，現身銅鑼灣進行快閃活動。

活動間，見光B活力十足，他坦言自己鐘意唱歌跳舞，不會停下來，更透露公司有繼續為他出歌，而最新歌曲叫《命硬80》；至於，保持體力方法就是日日有運動，「我一日行近萬步，最少都七千步，做人要漫步人生路嘛！哈哈。我一星期打幾日乒乓波，噚日先同方力申打完，佢幾好波㗎，不過都係我贏佢少少，哈哈！（會唔會同佢鬥游水？） 咁就梗係唔夠佢啦，唔得啦游水。」 

談到工作，光B直言最鐘意跟後生仔合作，並透露早前跟MC JIN及「OneUp」合作拍廣告，一齊唱咗首洗腦歌，他更自嘲：「我哋係老中青三代Rapper呀！」而工作馬不停蹄的光B，今日要趕到南海商演，三月就會開個人演唱會，他更希望其後會跟「OneUp」有合作機會，「OneUp」兩子就表示：「光B肯一齊合唱，求之不得。」對這位老輩，他們十分拜服，皆因一齊工作時，光B比他們還更活潑，果然係老當益壯。

光B帶組合「OneUp」現身銅鑼灣進行快閃活動。 光B在街頭快閃，載歌載舞。

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