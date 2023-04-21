尼古拉斯侯特演《吸血鬼奴才：雷菲爾》 ３個月吞100隻蟋蟀

《吸血鬼奴才：雷菲爾》(RENFIELD)，把經典吸血殭屍王伯爵德古拉 (Dracula) 一段最鮮為人知的主奴故事，爆血又爆笑地呈現大銀幕。《吸血鬼奴才：雷菲爾》由荷李活紅星尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）夥拍金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）及金球影后奧卡菲娜（Awkwafina），令影迷們引頸以待，本周已在港正式上映。

《吸血鬼奴才：雷菲爾》有別於一般的吸血鬼德古拉故事，故事的主軸並非由德古拉出發，反而由他所掌控的忠心僕人雷菲爾作為主角，爆血搞鬼又搞笑地將做牛做馬的雷菲爾及自戀爆棚的德古拉的主僕關係作為故事的主線。電影將黑色幽默與搞鬼恐佈完美融合，而這段需要絕對服從的主僕關係更影射着我們的人生故事。有些時候，你的老細就是「惡魔」；而在這部電影，雷菲爾的老細，剛巧就是最臭名遠播的真正惡魔。我們要學會的，是如何擺脫在惡魔陰霾之下失去自我的人生，尋回自己。