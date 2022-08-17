尾二一屆口罩小姐選舉 | 網紅西童迫爆身材一秒認出 55歲美魔女用胸打鼓喪過ERROR

ViuTV嘅《尾二一屆口罩小姐選舉》呢個星期出街，由於早前MIRROR演唱會意外，令到節目宣傳近乎零，但無損娛樂性，播咗2集已經有佳麗一秒被認出，仲有睇落唔似55歲嘅美魔女出場。

60號西童表演射橡筋

最多人認得嘅應該係60號，因為身材夠爆。不過由於表演射橡筋太膠，要靠肥仔出手相救先入圍。巴打們好快就認得60號係網紅西童，因為節目出咗幾張佢IG嘅相。

西童早幾年因為以低胸造型去謝師宴嘅相廣為流傳，好快就成為網紅。西童曾經上Viu節目《戀講嘢》做嘉賓，自爆有個拍拖8年嘅男友。而家西童係DJ、網上時裝店主同紋身學徒。

21號Suki擘脾跳舞

另一個同樣有好身材嘅係21號，醒目嘅佢表演跳唱歌曲係隊長之一ERROR肥仔嘅LadyKilla。而佢亦都真係跳得好，仲跪地擘脾，難怪個個都話「肥仔鍾意呢種」，而佢亦得到評判直送入50強。21號真身叫Suki，本身有跳開舞，但係有網民踢爆Suki有照騙之嫌。

32號翻版糖妹

都係一眼就認出嘅係32號，嬌小身型有啲似糖妹，原來係youtuber kakawan(尹嘉裕）。Kaka做過網媒主播，佢IG自貼過箍牙前後對比，真係好唔同！

76號美魔女用胸打鼓

第2集出場嘅76號係位55歲女士，但係睇身型膚質兼聽埋聲，一啲都唔似！佢嘅表演係最癲最有印象，就係用唔同身體部位打鼓，難怪193都話黐線過ERROR。76號參賽原因係鼓勵病重家人，評判梗係俾佢入圍。

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