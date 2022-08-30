尾二一屆口罩小姐｜聞體香及VR環節被批低俗Cheap過TVB 導演親回應：你目光留最耐喺邊？

ViuTV另類選美節目《尾二一屆口罩小姐選舉》20強佳麗日前已出爐；不過，唔少觀眾都直斥淘汰比賽項目相當低俗，又與去年《最後一屆口罩小姐選舉》作比較，指去年節目都會有辯論比賽等環節，可以了解到佳麗嘅內在美；相反，今年節目疑似物化女性；於是導演就喺社交平台出PO回應。

《尾二一屆口罩小姐選舉》由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（保錡）、上屆冠軍鄭伊琪（浩南）及第四名嘅米露迪擔任主持，日前淘汰賽中節目組要求佳麗從腳趾、肚臍、胳肋底、鎖骨等身體部位選出自己最有自信嘅兩個部位進行比賽，以「男友視覺」VR影片形式呈現，ERROR成員即場評分選出20強。節目中亦加插對佳麗體香、腋下和後腿嘅評分環節，當中對自己體香有自信嘅佳麗必須在參賽前做運動流汗，之後讓多位主持人透過特製衣服去聞身上嘅體味。

網民：越來越變態，開始有點嘔心

對於今年節目玩法，網民持唔同意見，部分網民指ViuTV呢次創意十足，仲要求釋出全部VR影片：「VR嗰part少少鹹多多趣，100%創意，好特別呀！」、「強烈要求釋出全部VR，以示對作品的尊重」、「如果Viu係YouTube搞會員制，仲有得睇全set VR片，我唔介意畀錢買」等等。另一邊網民就留言力批節目過分低俗：「真心唔明點解要玩依啲污穢事，覺得已侵犯女性尊重。」、「過分咗已經無睇！」、「依個節目越來越變態，開始有點嘔心」、「睇到玩肚臍開始冇睇，Cheap過隔離台」、「今屆悶到爆，好似選近白卡版夜總會小姐咁」、「以為導演係大台轉過黎，口罩小姐定義都唔知係選乜」等等。

對於網民批評，節目導演喺社交平台貼出一張佳麗性感照，並於照片寫上：「導演有話兒：信我，我真係已經好努力，喺呢個XX框架之下，喺欣賞同娛樂之間去攞一個平衡。同埋有啲嘢唔洗解釋甘多。問心，呢個Story，你目光留喺最耐嘅位置喺邊？一定唔係我段字先。」；又寫道：「[關於低俗] 朋友請 給予多一點欣賞，企出黎，俾人評頭品足，係需要多大的勇氣。」亦有網民留言指導演無將ERROR特色發揮，變相是但換其他人做主持都得。

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