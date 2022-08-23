尾二一屆口罩小姐｜蔡頌思「40億千金」打入20強 與黃建東傳緋聞 曾退選香港小姐

ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》日前（18日）播出50強進20強階段，51號和69號喺鬥肚臍靚環節中先拔頭籌，打入20強；而有網民就認得51號就係有「40億千金」之稱嘅蔡頌思（Jocelyn）。

蔡頌思係已故百億「海產大王」蔡繼有孫女，爸爸蔡冠深係全國政協常委、香港中華總商會會長及香港新華集團主席，來頭極猛料，據知其家族至少擁有40億資產。蔡頌思畢業於中大英文系，又精通法語，夢想成為一名演員，所以其後去到北京電影學院進修；而蔡頌思亦曾經於2020年參選香港小姐競選，由於樣貌甜美被視為熱門佳麗，佢亦成功晉身第二輪面試；不過，最終涉及合約牴觸問題而退選，唔少網民都感到可惜。不過其實蔡頌思曾參演歌舞劇《利瑪竇》、《塵上不囂》以及電影《家和萬事驚》等；又於去年與唐貝詩（Lydia）、及陳雅麗（Allie）一同成立自家生酮系列甜品及生酮月餅於網店出售，圈中人緣甚廣。

感情方面，蔡頌思去年曾與黃建東因合作舞台劇《老公你好悶》傳緋聞，早兩個月二人一同參與慈善音樂會，不但手拖手合唱蔡頌思首支個人單曲《愈痛愈強》，黃建東於做訪問時更全程搭住蔡頌思膊頭，又經常互窒對方，似是歡喜冤家。而蔡頌思於早兩日（20日）亦推出新歌《水下的童話》，佢就透露海底MV共花上3日落水拍攝，拍到眼睛發炎，又要狂飲薑茶保暖。

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