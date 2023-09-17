尾隨｜古天樂到大馬拍戲狂塞車 笑周秀娜又要捱苦

古天樂在電影中飾演一名私家偵探，與周秀娜飾演一對結婚多年卻貌合神離的夫妻。在調查一宗通姦案時，竟反被調查對象威脅，繼而再捲入兇殺案的危機當中。今次是古天樂相隔七年再在大馬公開亮相，他在記者會上表示，接下來會盡量多到大馬拍攝，他說：「盡量多點來大馬拍攝，這裏美食非常好吃，還特別塞車，我覺得很好，讓我有時間休息。我在車上睡了三次還在車龍中，夠時間去食碗雲吞麵，回來仍然是繼續塞車。」

電影《尾隨》由古天樂、劉冠廷、周秀娜、黃浩然、楊偲泳、張兆輝、馬來西亞演員黃詩棋（Yumi）、關德輝、培永等主演。電影《尾隨》昨日（16/9）在吉隆坡一間酒店舉行開鏡發布會，今次《尾隨》是電影公司開發大馬市場第一步，拍攝場景會集中在吉隆坡市中心。

周秀娜大讚馬來西亞伙食很好，古天樂笑言：「連續兩日也叫不到外賣，發現原來是公眾假期馬來西亞日，是不是很多人要回家鄉？」古天樂又表示，在大馬逗留了數天，發掘了很多適合拍攝的舊式建築物，而這些建築物在香港比較難找到，加上在大馬言語溝通沒有問題，令拍攝更為方便。

劉冠廷表示，高興能參與是次演出，得知能與古天樂合作亦心感興奮，他說：「第一次來馬來西亞拍戲，很緊張及期待。」