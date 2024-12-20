屯門之友洪嘉豪辦校園騷 與同學仔合唱《黑玻璃》狂歌亂舞

叱咤903派出Oscar聯同洪嘉豪日前走訪屯門天主教中學，進行第四場「我在校園狂歌亂舞」。洪嘉豪與Oscar跟同學們分享「狂歌亂舞」的難忘經歷，其中一位男同學邀請洪嘉豪在放學後一齊「狂歌亂舞」，洪嘉豪聽罷即興邀請男同學上台合唱《黑玻璃》，全校逾700多位同學更一齊營造燈海，掀起全場熾熱氣氛。此外，中六女生揀選了洪嘉豪的《主角光環》，在原唱者面前表演毫不怯場，台型十足。

屬屯門之友的洪嘉豪指今次校園巡演特別有意義：「大家都知我喺屯門大，我以前都有好多朋友讀呢間學校，真係好有感覺，好多回憶都返晒嚟。」洪嘉豪亦很享受今次的演出：「今日係即興邀請男同學上台一齊唱《黑玻璃》。我覺得同學仔鍾意咁樣一齊玩，可能好過聽我一個喺台上唱歌。成件事雖然有啲瘋狂，但好好玩，真係做到喺校園『狂歌亂舞』！」對於女同學選唱了《主角光環》，洪嘉豪大讚表現出色：「生個女好似佢咁就好啦！佢有少少怕醜，但係可以喺全校700幾人面前唱歌，真係好叻，因為佢喺呢個年紀已經做到我細個做唔到嘅嘢，佢嘅表演真係令我好感動，所以好想俾多啲鼓勵佢。」