屯門娜娜結婚 41歲老公迪康發文護妻兼多謝Happy伯

現年36歲的「屯門娜娜」董幸兒今日(9日)爆出婚訊，fb專頁「爆音族」公開娜娜的婚照，相中見到她與金毛靚仔老公手持結婚證書合照，並留言說︰「爆音族恭賀，迪康、娜娜，新婚快樂，白頭到老，永結同心。#唔理外面風吹雨打 #只在乎和你共享年華。」 娜娜與老公迪康留言回覆網民的祝賀，迪康表示︰「多謝大家呀～多謝爆音族，多謝100銅人撐音樂～撐娜娜～夢不會斷 而是重新開始。」而翻看他的facebook，只見到他標示自己是1981年3月26日出世，即是他大娜娜5年，但他的樣子看上去卻非常年青。

娜娜老公︰ 真正的另一半 迪康亦分享了當日迎娶娜娜的花絮片段，並配上一把男聲翻唱周杰倫與張惠妹的歌曲《不該》，引用了當中一段歌詞「雪地裡相愛，他們說零下，已結晶的誓言不會壞，但愛的狀態，卻不會永遠，都冰封而透明的存在，輕輕飄，落下來，許下的夢，融化得太快，或許我們都不該醒來。」 迪康寫道︰「屯門娜娜大婚之喜，希望各位給于最真誠的祝福給她。帶有色眼鏡的人可以先自己看一看自己，可能你會發現自己自愧不如，做自己喜歡的事、追夢，再找到自己真正的另一半，來之不易。經歷這麼多年網暴，負面新聞，也可以坦言相對，現在進入另一個人生階段，新的道路濶步而過，一切將會更好，happy wedding。」