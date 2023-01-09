屯門娜娜驚爆婚訊 Happy伯同新郎哥拍照超開心

「屯門娜娜」董幸兒早前參與《中年好聲音》，成功打入100強，當時她的忠實粉絲包括Happy伯亦有到電視城支持，可惜最後都難逃出局命運。然而，今日傳來一個震撼消息，現年36歲的娜娜已經成為人妻！正當大家擔心Happy伯失戀變成「Sad伯」時，沒料到Happy亦有參與婚禮，並與新郎哥一齊合照。
娜娜老公像方力申
有網上群組瘋傳娜娜的婚照，穿上大deep V婚紗的娜娜與另一伴手持結婚證書合照。男方相貌不錯，與娜娜一樣同是淺色頭髮，看上去非常合襯。有網民直言第一眼見到以為是方力申，亦很好奇此人的底細。
從網上的短片見到，當日娜娜在家中出門，新郎哥到她的家中接她前往婚姻註冊處，在數名親友見證下簽紙成為夫妻。其後二人又到戶外地區拍婚照，新郎哥細心為娜娜整理紗裙。片段尾聲見到新郎哥招呼正在用餐的親友。
與老公甜笑遊日
翻看娜娜的IG，她隻字不提結婚一事，但上月底她分享遊日片段及照片，其中一段影片見到拍片者拖住娜娜的手，而拍片人士亦深知娜娜想要甚麼，見到娜娜在鏡頭前擺不同甫士，而且動作亦十分少女。
娜娜老公叫迪康
娜娜有份的「爆音族」fb專頁，今午貼出娜娜的婚照，留言說：「爆音族恭賀，迪康、娜娜，新婚快樂，白頭到老，永結同心。#唔理外面風吹雨打 #只在乎和你共享年華。」而迪康亦有留言多謝大家送上祝福，並留言說︰「多謝大家呀～多謝爆音族 多謝100銅人撐音樂～撐娜娜～夢不會斷 而是重新開始。」