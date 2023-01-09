屯門娜娜驚爆婚訊 Happy伯同新郎哥拍照超開心

「屯門娜娜」董幸兒早前參與《中年好聲音》，成功打入100強，當時她的忠實粉絲包括Happy伯亦有到電視城支持，可惜最後都難逃出局命運。然而，今日傳來一個震撼消息，現年36歲的娜娜已經成為人妻！正當大家擔心Happy伯失戀變成「Sad伯」時，沒料到Happy亦有參與婚禮，並與新郎哥一齊合照。

娜娜老公像方力申

有網上群組瘋傳娜娜的婚照，穿上大deep V婚紗的娜娜與另一伴手持結婚證書合照。男方相貌不錯，與娜娜一樣同是淺色頭髮，看上去非常合襯。有網民直言第一眼見到以為是方力申，亦很好奇此人的底細。

從網上的短片見到，當日娜娜在家中出門，新郎哥到她的家中接她前往婚姻註冊處，在數名親友見證下簽紙成為夫妻。其後二人又到戶外地區拍婚照，新郎哥細心為娜娜整理紗裙。片段尾聲見到新郎哥招呼正在用餐的親友。