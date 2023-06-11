山下智久相隔12年再見香港Fans 孖新木優子打卡谷新片

日本紅星山下智久為Netflix大熱劇《今際之國的有栖》第二季全裸演出，帶旺人氣再度急升，演藝工作屢見突破，最近夥拍人氣女神新木優子的浪漫愛情電影《看不見聽不見也愛你》（See Hear Love）近日於日本串流上架，兩位主角為新片落力宣傳，6月底更將展開巡迴亞洲宣傳之旅。

山下智久與新木優子已定月底訪港，於6月24日假嘉禾黃埔戲院舉辦《看不見聽不見也愛你》電影放映暨粉絲見面會，一連三場逾千位觀眾將可近距離一睹兩位主角的風采。今次亦是山下智久自2011年來港開個唱後，相隔12年再次襲港，相信定必令香港「山Ｐ迷」十分期待。早前台灣搶先公布兩位主角訪台消息，當地於6月25、26日一連兩天舉辦的電影放映暨見面會，兩場活動限量1400張門票甫開售瞬間遭秒殺，全數售罄。山下智久為新片全力造勢，這次包辦電影主題曲《I See You》，更瞓身谷戲，前日現身位於六本木的該片打卡位，在大型廣告前自拍，又偕新木優子在同地點合體打卡，為宣傳認真不遺餘力。

《看不見聽不見也愛你》是講述雙目逐漸失明的漫畫家與天生失聰的的漫畫迷之間困難重重又溫暖感人的愛情，故事改編自韓國人氣漫畫家 Nasty Cat 的同名網絡漫畫作品《See Hear Love》，由韓國導演李宰漢執導。李宰漢的代表作是由孫藝珍與鄭雨盛主演關於妻子患上腦退化的韓國愛情悲劇《擁抱這分鐘》，亦曾執導另一部日語愛情片《再見，總有一天》，由中山美穗及西島秀俊主演。