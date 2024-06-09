山寨周杰倫演唱會票價越後排越貴　網民：因越遠越像本尊

出道多年嘅周杰倫，推出過唔少深入民心嘅經典神曲，深得樂迷愛戴，華語樂壇天王當之無愧。近日有位「山寨周杰倫」開演唱會，票價絕對係感動人心，獲網民大讚有性價比。
呢位「山寨周杰倫」自稱係歌手「黑倫」，不時喺內地社交平台抖音上載唱歌片段，最近更上載多條「演唱會」嘅短片與網民分享，黑倫有唔少開「演唱會」嘅經驗，喺影片中睇得出佢落力演出，無論造型定係動作都模仿得好似，獲得唔少樂迷支持令全場氣氛高漲。
最後排盛惠2000人民幣
另外，佢嘅演唱會票價定價都同其他歌手好唔同，最前排收費最平只需50人民幣（約53.9港元），中間位置收費1,500人民幣（約1,617港元），而最後排就係2,000人民幣（約2,156港元），網民得知票價後都忍唔住爆笑兼踴躍留言「黑倫能不能全國巡演」、「有一刻他把自己當成周杰倫 那一刻我也當他是周杰倫」、「不是杰倫聽不起，而是黑倫更有性價比」、「最後一排最貴 因為越遠越像周杰倫」、「沒想到真的有人買門票去看」、「周杰倫的票時越近越貴，黑倫的票越遠越貴」、「期待香港站演唱會」、「A貨都咁high」及「山頂位最貴^^」等等。
其實除咗「山寨周杰倫」之外，內地仲有「山寨謝霆鋒」、「山寨周潤發」、「山寨林俊傑」及「山寨劉德華」等山寨明星因樣貌似某位明星而成名爆紅。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈