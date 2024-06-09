山寨周杰倫演唱會票價越後排越貴　網民：因越遠越像本尊

最後排盛惠2000人民幣

另外，佢嘅演唱會票價定價都同其他歌手好唔同，最前排收費最平只需50人民幣（約53.9港元），中間位置收費1,500人民幣（約1,617港元），而最後排就係2,000人民幣（約2,156港元），網民得知票價後都忍唔住爆笑兼踴躍留言「黑倫能不能全國巡演」、「有一刻他把自己當成周杰倫 那一刻我也當他是周杰倫」、「不是杰倫聽不起，而是黑倫更有性價比」、「最後一排最貴 因為越遠越像周杰倫」、「沒想到真的有人買門票去看」、「周杰倫的票時越近越貴，黑倫的票越遠越貴」、「期待香港站演唱會」、「A貨都咁high」及「山頂位最貴^^」等等。