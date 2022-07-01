山崎賢人爆戀情 秘戀廣瀨鈴發展半同居關係

27歲日本當紅男星山崎賢人，近日才被爆料YouTuber東谷義和直指沒有黑材料，話口未完，山崎賢人今日即被《週刊文春》公開秘戀24歲女星廣瀨鈴，地下情轟動兩人的一班Fans。





山崎賢人外型靚仔而且形象健康，迷盡萬千女性，而感情生活方面，除與土屋太鳳有過一段情之外，今日公開他與廣瀨鈴的拍拖證據，更目擊者他出入女方的香閨，又共渡春宵，關係已進展到半同居。上月19日是廣瀨鈴生日，18日深夜女方收工回家後，跟山崎賢人一起現身住處樓下，由男方負責駕車離去，經過約1小時，二人再次回到住處，直到翌日，兩人才一同離去，會合友人前往東京巨蛋觀看「Yogibo presents THE MATCH 2022」格鬥技賽事。比賽結束後，山崎賢人和廣瀨鈴並肩走出會場，此時山崎還懶理旁人目光，一把摟住女友，廣瀨鈴也表現甜蜜，接着一行人又回到女方住處。報道指，山崎賢人與廣瀨鈴的戀情看似已獲公司認同，對此，雙方事務所未有否認戀情，更口徑一致表示：「私事交由本人處理」，山崎賢人和廣瀨鈴曾經合作，早在2016年愛情片《四月是你的謊言》結緣。