山田涼介入行17年升格演老師 激烈動作戲挑戰教育制度

做前輩支持新演員

繼《為親愛的我致上殺意》後，山田涼介相隔1年9個月回歸富士日劇，今次更是他自2007年正式出道後首度挑戰老師角色，天生童顏的他過去多次扮演高中生，不但九度演出校園劇，更不時創下好收視！對此他認為新劇有傳承意味，也寄望自己可以盡最大的努力來支持年輕一代：「不知不覺間我已經31歲了，但我仍然不覺得自己是一位大人，所以我也擔心我的作品能否被好好理解，加上我所扮演的老師與傳統觀念相去甚遠，我會盡我最大的努力去演！我在新劇扮演一位老師，然而現實中作為前輩演員，我也希望可以好好支援後輩，成為他們的依靠。」至於山田涼介同門師弟、劇中飾演3年0班學生的松田元太，則在劇集發布會呼籲觀眾多多期待師兄的打戲，山田隨即笑言：「動作場面比我最初想像的激烈五倍左右，所以我每天都要與肌肉酸痛抗衡。」最後山田涼介坦言對《Billion x School》充滿信心，還透露第一集起便斥資巨額拍攝。《Billion x School》於7月6日起逢星期六下午在「黃Viu」睇到，而山田的同門師弟目黑蓮主演新劇《海的開始》，亦於同平台上架。