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娛樂
2023-10-31 21:18:58

山系視后唐詩詠 愛露營療癒身心

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生活

鋼門謝家榮、山系視后唐詩詠與24 STORAGE的負責人凌偉業合照留念。

「視后」唐詩詠、港隊鋼門謝家榮，今日到新蒲崗出席24 STORAGE迷你倉的活動，兩人席上分享他們對於露營的經驗和心得。唐詩詠表示：「喜歡到郊外呼吸新鮮空氣，享受與大自然零距離的感覺，露營是可以遠離大城巿的生活，有自我療癒作用。」

生活

唐詩詠到日本，也會在當地露營。

存放私密相簿存放紀錄父女情

除了在香港glamping外，她也試過在日本glamping，享受大自然、充滿電後再衝刺工作，她認為24 STORAGE為營友解決土地不足問題外，「24 STORAGE提供營具租借服務，而且產品設計精美，最適合講求設計感的營友，潮住露營。」她又指，其爸爸一向喜歡攝影，從小到大幫她拍攝了大量靚相，「我會把靚相沖灑出來放進相簿，始終實體照片更有質感。歷年來的相簿記錄了我的人生旅程，雖然佔了很多儲存空間，但捨不得丟掉，存放在24 STORAGE迷你倉內正是最佳選擇，安全、清潔、地點方便，可以隨時拿出來重溫。」

生活

謝家榮把出戰亞運的足球衣，放到迷你倉儲存。

港隊鋼門謝家榮 收藏亞運戰衣

謝家榮則把充滿汗水與淚水的亞運「戰衣」，放入24 STORAGE迷你倉存放。「亞運對於我來說，絕對是人生一個里程碑，能夠1:0擊敗強隊伊朗，令港隊歷史性殺入四強，發夢也未想過呢，是我目前的足球生涯上最光輝的一刻，

 

 

生活

兩人都喜愛glamping親近大自然。

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