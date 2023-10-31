山系視后唐詩詠 愛露營療癒身心

「視后」唐詩詠、港隊鋼門謝家榮，今日到新蒲崗出席24 STORAGE迷你倉的活動，兩人席上分享他們對於露營的經驗和心得。唐詩詠表示：「喜歡到郊外呼吸新鮮空氣，享受與大自然零距離的感覺，露營是可以遠離大城巿的生活，有自我療癒作用。」

存放私密相簿存放紀錄父女情 除了在香港glamping外，她也試過在日本glamping，享受大自然、充滿電後再衝刺工作，她認為24 STORAGE為營友解決土地不足問題外，「24 STORAGE提供營具租借服務，而且產品設計精美，最適合講求設計感的營友，潮住露營。」她又指，其爸爸一向喜歡攝影，從小到大幫她拍攝了大量靚相，「我會把靚相沖灑出來放進相簿，始終實體照片更有質感。歷年來的相簿記錄了我的人生旅程，雖然佔了很多儲存空間，但捨不得丟掉，存放在24 STORAGE迷你倉內正是最佳選擇，安全、清潔、地點方便，可以隨時拿出來重溫。」