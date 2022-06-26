岑寧兒邀Jerald任個唱總監 爆表哥曾因錯手刪除Eason作品感崩潰

岑寧兒《Home is...》⾳樂會於上周四舉行，昨日(25日)是第三場演出，亦是⾸場網上直播，有多達30多個地區同時收看。踏入第三場⾳樂會，⼀眾圈中⼈到場⽀持，包括6號@RubberBand⼂陳可辛⼂ COLLAR成員Candy、So Ching、芯駖、Winka、Marf及Gao等。

陳蕾擔任嘉賓之一

開場⼀剎，岑寧兒站在約兩三層樓⾼的巨型盒⼦中出場，以《這裡》及 《叮叮⾞》為⾳樂會揭開序幕，全場氣氛熾熱。唱過⼀系列慢歌後，岑寧兒⼀連唱出多⾸具節奏感的歌曲，她亦唱出Swing成立初期Snowman的作品《無中生有》，她亦有唱出由盧凱彤作曲、⿈耀明原唱的歌曲《親愛的瑪嘉烈》。在岑寧兒的演繹下為觀眾帶來全新的感覺。

演出演出《親愛的瑪嘉烈》末段的時候，陳蕾⾝穿⼯作⼈員服裝作準備，突然從台上升上巨型盒⼦為岑寧兒和⾳，全場氣氛熾熱，歡呼及尖叫聲不停。隨後合唱《相信⼀切是最好的安排》，陳蕾更⼀度感動落淚：「原本仲諗住我係可以為你舒緩果部份嘅情緒，點知我比你仲激動。」岑寧兒立刻上前安慰。