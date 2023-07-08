岑珈其拍新一輯建造業宣傳片 復刻經典廣告玩穿越搵爺爺

建造業較早前於社交平台上載一張最新廣告截圖，召喚網民競猜新廣告主角誰屬。一眾網民憑著圖中身影，以及「做過男一、識唱歌、好搞笑」的特徵，激發無限創意提交不同有趣的影視明星推薦。由業界聯合舉辦的「看『建』未來 『築』及生活 香港建造業推廣計劃」，近日正式公佈廣告男主角真身正是全能藝人岑珈其，他曾經參與過工地工作，近年躍升為電影男一、綜藝節目主持，亦曾以香港偶像男子組合「PlayTime」身份發展，認真屬廣告最佳人選。
岑珈其表示：「網民真係好有創意，我日日去望吓大家留言估邊個，有好多我估唔到但非常有趣嘅答案，就連有份拍上一輯廣告嘅強尼都有留言，佢仲話細細個就睇過1987年嗰個經典廣告。有資深觀眾仲勁，一講到今次係復刻當年，即刻揾返條經典廣告出嚟，仲講啲經典對白例如『人工仲，哈哈哈』、『呢座紅磡體育館同東區走廊我有份起』、『我想同太太搵疊靚樓呀』。呢個廣告真係深入民心，所以呢份荀工梗係由我嚟做啦！」
現正忙於拍攝電視劇的珈其，感激觀眾及行內同業支持，令他於演藝路上一步步愈行愈穩：「出道初期工作冇咁穩定，我曾經做過建築工人維持生計，『人工仲‧‧‧哈哈哈』，所以係一個好好嘅經歷。今次喺廣告入面我嘅爺爺同我都係建造業界人士，廣告想帶出由1980年代至今，建造業一直都係幾代人嘅筍工，足夠安居樂業。」全新一輯廣告現已於各大平台播放，由岑珈其飾演經典版廣告主角的孫兒，穿越到經典廣告中尋找「爺爺」。經典廣告對白因應時代而修改為「呢條東區走廊同M+博物館佢都有份起」，向原版廣告致敬，延續經典！
拍攝廣告時，珈其要憑空想像自己與經典版本廣告主角互動，演技備受考驗。珈其：「我一睇原片就勾返起啲回憶，好快就記得晒啲情緒，拍攝好順利！」除了復刻經典對白，珈其對全新廣告片一開首的辦公室記憶最深刻：「一講起建造業，大家都會即時諗起工地工作。其實除咗前線工友之外，建造業嘅工種範疇好廣闊，例如係拍廣告時我所飾演嘅文職工作等等。希望大家睇完廣告之後，有興趣加入建造業搵份筍工之外，仲會了解多啲建造業嘅現況同發展機遇。」為配合電視廣告推出，計劃同步推出全方位廣告企劃，除了網上廣告宣傳投放，本月更於銅鑼灣鬧市刊登一幅巨型懷舊招聘廣告，當中珈其建造界才俊造型現身。該廣告以懷舊報紙「招聘廣告」為設計靈感，配上以舊式經典字體以及引人注目的橙紅色設計，廣告正於銅鑼灣鬧市登場。