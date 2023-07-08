岑珈其拍新一輯建造業宣傳片 復刻經典廣告玩穿越搵爺爺

建造業較早前於社交平台上載一張最新廣告截圖，召喚網民競猜新廣告主角誰屬。一眾網民憑著圖中身影，以及「做過男一、識唱歌、好搞笑」的特徵，激發無限創意提交不同有趣的影視明星推薦。由業界聯合舉辦的「看『建』未來 『築』及生活 香港建造業推廣計劃」，近日正式公佈廣告男主角真身正是全能藝人岑珈其，他曾經參與過工地工作，近年躍升為電影男一、綜藝節目主持，亦曾以香港偶像男子組合「PlayTime」身份發展，認真屬廣告最佳人選。

岑珈其表示：「網民真係好有創意，我日日去望吓大家留言估邊個，有好多我估唔到但非常有趣嘅答案，就連有份拍上一輯廣告嘅強尼都有留言，佢仲話細細個就睇過1987年嗰個經典廣告。有資深觀眾仲勁，一講到今次係復刻當年，即刻揾返條經典廣告出嚟，仲講啲經典對白例如『人工仲，哈哈哈』、『呢座紅磡體育館同東區走廊我有份起』、『我想同太太搵疊靚樓呀』。呢個廣告真係深入民心，所以呢份荀工梗係由我嚟做啦！」