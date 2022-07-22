岑珈其Manson首度獻聲 為動畫電影《DC超寵聯萌》挑戰配音工作

華納兄弟的動畫電影《DC超寵聯萌》（DC League Of Super-Pets），由一班寵物小英雄施展超能力，拯救被綁架的正義聯盟救地球，粵語版找來少爺占及朱豔強同戲登場，還有岑珈琪、張進翹（Manson）友情聯手聲演。少爺占、岑珈其、張進翹均有飼養過寵物，今次為《DC超寵聯萌》的寵物小英雄配音，份外投入。少爺占及朱豔強同戲登場，少爺占聲演蝙蝠俠的寵物黑夜王牌，是被遺棄寵物的首領，少爺占笑說：「王牌雖然是蝙蝠俠的寵物，蝙蝠俠是很有型的，但王牌則是扮有型。以往的動畫主要對象是小朋友，但現今的動畫大人、小朋友都適合觀看，劇情不會太幼稚！」少爺占更搞笑地說：「其實不用再拍真人電影了，全部都拍成動畫，然後找我配音吧！哈哈⋯⋯」除了配音，今次少爺占更是為電影擔當創意顧問，粵語對白由他親自操刀。「係呀，今次電影公司仲搵咗我幫手寫對白，所以希望大家入場睇戲之餘留意對白，如果有你覺得好笑或者共鳴，話番俾我聽，同我交流吓！」至於問到朱艷強，少爺占表示想保留神秘感，讓大家入場時尋找他的聲音。

首次為動畫配音的岑珈其說：「《DC超寵聯萌》整個配音過程都非常開心，很多事情都很新奇、有趣。我聲演綠燈俠的『哨牙鼠』阿哨，其超能力是爪子可以射出閃電攻。」為電影配音令Kaki想起曾經養過的小狗：「養小狗最重要是定時餵食，以及給他們舒服的空間休息，不過小狗離逝後，我們沒有再養狗，改為養較長壽的烏龜。」Kaki表示很喜歡動畫，因為可以天馬行空，看見現實中不可能發生的事情。被問到想擁有甚麼超能力的寵物時，事事以家庭為先的Kaki回答：「會飛的大象吧，牠可以載我一家三口出街！」同為首次為動畫配音的Manson，聲演水行俠的寵物天笙鼠基夫，Manson指最興奮是配被人打到飛起的音效：「小時候常玩電腦遊戲『落樓梯』，結束時有慘叫聲：『呀！』，今次可以模擬這種慘叫聲，好好玩！」而Manson亦是動畫迷：「人大了反而喜歡看動畫，可以脫離現實，但又有新啟發，在開心、輕鬆的氛圍下，吸收新訊息！」至於英語版，就由巨星The Rock狄維莊遜與喜劇天王奇雲哈特，繼《逃出魔幻紀》、《肌智同學會》後再次爆笑合體，為「超人狗」氪圖及「蝙蝠狗」王牌配音，《22世紀殺人網絡》奇洛李維斯更聲演神秘角色，電影安排8月4日在港上映。