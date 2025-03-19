岑珈其Threads帖文在便利店「先飲食、後付款」是否盜竊惹爭議　法例咁講……

在便利店或超市內食用或飲品商品，離開前付款就不算犯法？34歲的演員岑珈其在Threads發出一則帖文，表示在做訪問時談及關於便利店的規則，他指「任何便利店或超級市場裡面，如果你有需要，你係可以即時打開啲嘢飲或者嘢食即時食用，其實係唔算犯法，只要你最後有喺離開之前畀到錢，你唔屬於偷嘢或者唔算破壞商品，因為你有畀錢」。更指很多人都不相信或沒有聽過，所以很好奇有沒有人知道這個規則？又或者他的說說有沒有錯？而他以往真係有聽說過，自己亦曾試過，結果「係無問題」。

34歲的演員岑珈其在Threads發出一則帖文，表示在做訪問時談及關於便利店的規則

岑珈其表示曾試過在便利店或超市內食用或飲品商品，然後在離開前付款，完全沒有問題。（IG@kakisham）

網民：楊千嬅有套戲拍過！

該帖文吸引許多網民回應，部分人認為只要在離開店舖前有付款，並不構成盜竊，有人更表示自己經常拿飲品後，排隊付款前已打開飲用，亦沒有被責罵或者被指控盜竊。另有網民指在英國便利店或超市的確有這個慣例，而香港方面似乎沒有明文規定，但曾在電影中看過相關情節和說法，「楊千嬅有套戲有拍過呢個情節㗎😂」，更有聲稱做過便利店的人留言指「做過便利店嘅我表示呢個說法係無錯（不過職員會west面囉……）」。

不過，有網民坦言在香港甚少見人這樣做，「我以前都聽過呢個講法，但正常都唔會咁試啦」、「美國都好似得，香港唔敢試」、「好驚畀人當偷嘢」。