岑麗香單拖返港享受Me Time 與岑珈其原來係同鄉

岑麗香、岑珈其與前國際花式滑冰選手馬曉晴今日到荃灣出席保險宣傳活動。岑麗香與岑珈其為配合大會主題，二人即席分享與孩子的相處之道。香香坦言與老公皆是大忙人，但總不會錯過親子的機會：「我哋邊個得閒就會邊個湊（小朋友），很珍惜每次四口共處的family time，因為跟小朋友的感情要從小培養，不想錯失太多。我們現正為小朋友暑期活動操心。」

珈其笑言平時最愛帶兒子到球場「父子兵」踢波跑步，但原來另有目的，他說：「現在要開始培育兒子對體育的興趣，因為我想他多做運動，終極目的是要高過我！」珈其更即場邀請馬曉晴做兒子的滑冰教練，場面搞笑。