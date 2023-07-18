岑麗香單拖返港享受Me Time 與岑珈其原來係同鄉

岑麗香、岑珈其與前國際花式滑冰選手馬曉晴今日到荃灣出席保險宣傳活動。岑麗香與岑珈其為配合大會主題，二人即席分享與孩子的相處之道。香香坦言與老公皆是大忙人，但總不會錯過親子的機會：「我哋邊個得閒就會邊個湊（小朋友），很珍惜每次四口共處的family time，因為跟小朋友的感情要從小培養，不想錯失太多。我們現正為小朋友暑期活動操心。」
珈其笑言平時最愛帶兒子到球場「父子兵」踢波跑步，但原來另有目的，他說：「現在要開始培育兒子對體育的興趣，因為我想他多做運動，終極目的是要高過我！」珈其更即場邀請馬曉晴做兒子的滑冰教練，場面搞笑。
岑麗香期待拍劇
岑麗香表示早前與家人回加拿大探親，今次是專誠回港工作，明天便會飛回加拿大。她表示今次回港心情複雜，既掛住囝囝，又很享受me time，同時又因為沒有人需要她而感到不自在。她稱現時透過視像跟囝囝見面，笑言囝囝和她視像後，還是跟她表示要看掛住的玩具，非常搞笑。問到有沒有打算追女，香香表示未有計劃，始終應付兩個男仔需要很大精力，若再生多一個是一件很挑戰的事。問到何有戲癮，她表示自己長期在香港，隨時ready出來拍戲。
岑珈其月底全家去玩
岑珈其表示與岑麗香同姓份外親切，更沒想到二人的鄉下都是廣州，他表示日後有機會的話，也想邀請香香上《膠戰》，自己希望節目可以再添食，他亦努力惡補英文，自言較上一季進步。他透露最近忙於安排兒子的暑假活動，自己不開工時會搞親子活動，如踩單車、踢波及游水，讓兒子放電，月底將舉家一齊去旅行，與家姐、哥哥一家一齊去玩，非常期待。