岑麗香親子瑜伽舒展筋骨 囝囝變樹熊黐到實

岑麗香日前與4歲半大兒子，參與由富通保險有限公司舉辦的「身心動力PowerUp親子瑜伽班」，與多位家長及小朋友同場進行親子瑜伽。首次跟囝囝一起做瑜伽的香香備受考驗，皆因剛由加拿大探親回港的囝囝，因未適應時差關係，全程十足小樹熊般黐實香香，可愛度爆燈。

是次活動邀來星級媽咪岑麗香帶同囝囝參與親子瑜伽班，香香直言：「暑假咁熱，最好參加室內活動，嚟做瑜伽真係好舒服，又好玩。」熱愛瑜伽運動的香香參與瑜伽班當然難不到她，不過首次跟囝囝合作做瑜伽，香香坦言受考驗：「一直喺屋企都有做瑜伽，囝囝見到會好奇一下，我都會問佢哋想唔想join。今日終於第一次同囝囝跟老師一齊做瑜伽。」活動期間，受時差影響的囝囝睡眼惺忪，全程攬實香香，令香香大受挑戰，香香展示慈母一面表示：「其實我冇expectation，因為佢咁細個，目標唔係要做到完美動作，反而想佢可以同我做下運動、開開眼界，畢竟我哋剛由加拿大探親返港，佢仍有少少jet lag，今朝凌晨4點已起身，之後只瞓咗半個鐘晏覺，所以佢表現算非常叻叻！」