岡田健史解約用原名水上恒司發展 賀來賢人宣布離巢自立門戶

日本23歲人氣男星岡田健史，去年與事務所Sweet Power鬧出合約糾紛，當時他告上法庭要求提前解約，無奈他被判敗訴，本來要遵守其藝人合約直到2023年3月。不過，Sweet Power昨晚突然公布岡田健史的合約已經結束，公司亦尊重他的意願，而岡田健史在9月1日凌晨，就開設全新IG帳戶，並宣布今後會用回原名水上恒司繼續在圈中發展。過去一年，岡田健史鬧出解約風波後，他開始留鬍鬆及蓄起長髮，不過他以水上恒司開新IG後，公開新相即變回青靚白淨的靚仔容貌。

出道夥拍有村架純演師生戀

水上恒司初中時已被Sweet Power發掘，經畢業後在2018年獲公司改藝名「岡田健史」入行，處男演出便夥拍有村架純在日劇《中學聖日記》中演繹師生戀，並且一炮而紅，四年來已接拍逾20部影視作品，