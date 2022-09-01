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娛樂
2022-09-01 18:01:53

岡田健史解約用原名水上恒司發展 賀來賢人宣布離巢自立門戶

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岡田健史解約用原名水上恒司發展

23歲小鮮肉岡田健史，宣布已跟舊東家解約。

日本23歲人氣男星岡田健史，去年與事務所Sweet Power鬧出合約糾紛，當時他告上法庭要求提前解約，無奈他被判敗訴，本來要遵守其藝人合約直到20233月。不過，Sweet Power昨晚突然公布岡田健史的合約已經結束，公司亦尊重他的意願，而岡田健史在91日凌晨，就開設全新IG帳戶，並宣布今後會用回原名水上恒司繼續在圈中發展。過去一年，岡田健史鬧出解約風波後，他開始留鬍鬆及蓄起長髮，不過他以水上恒司開新IG後，公開新相即變回青靚白淨的靚仔容貌。

出道夥拍有村架純演師生戀

水上恒司初中時已被Sweet Power發掘，經畢業後在2018年獲公司改藝名「岡田健史」入行，處男演出便夥拍有村架純在日劇《中學聖日記》中演繹師生戀，並且一炮而紅，四年來已接拍逾20部影視作品，

岡田健史已用回真名水上恒司發展，並開新IG帳戶公開靚仔新相。 岡田健史鬧出解約風波後，一度留鬆及長髮轉以頹廢Look示人。 岡田健史2018年甫出道即與有村架純合演日劇《中學聖日記》。

賀來賢人告別合作16年Amuse

另一方面，33歲的賀來賢人今日也宣布獨立，離開2006年加入的Amuse事務所，他發聲明表示會負起個人責任，對自己的新挑戰不會後悔，並感謝Amuse過去16年來的栽培。賀來賢人在入行10周年的2016年宣布結婚，跟榮倉奈奈的姐弟戀修成正果，兩人婚後一直恩愛，育有兩個小朋友，成為現今藝能界的模範夫妻代表。

33歲的賀來賢人宣布獨立，在聲明上表示不會為自己的決定感到後悔。

33歲的賀來賢人宣布獨立，在聲明上表示不會為自己的決定感到後悔。

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