岡田將生醫療劇《The Travel Nurse》香港上架 日本開播收11.9%

《The Travel Nurse》第1集已在本地「黃Viu煲劇平台」上架，該劇講述高冷自我的那須田步（岡田將生飾）是一名在各地短期工作順道旅遊的「旅行護士」，他從美國回流後便加入天乃綜合醫療中心，並與「傳說中的超級護士」九鬼靜（中井貴一飾）相遇；個性迥異的二人意外組成最佳拍檔，並同心協力拯救病患、改革醫療現場。

安達祐實童顏搶鏡

《The Travel Nurse》一眾要角日前現身發布會，岡田將生先趁機表達「愛意」，他說：「中井貴一在片場深思的樣子真的很有型，我一直想成為像他這樣的演員！」中井則透露二人相識多年，早年更試過孖住睇相：「11年前我在京都拍攝，休息時偶然在街上遇見岡田君，那時候旁邊有個牌子寫上『算命』，我們就進去了。我（假裝）是社長、岡田（裝作）是會計，算命先生稱讚岡田是個好人，還叫他不要離開我的公司！」談到兩位相差28歲，現年61歲的中井也笑言：「我不知道這是兄弟喜劇還是親子喜劇，但我認為我們的節奏很好。」難怪劇組激讚二人默契極好，更指「父子」互動是劇集的一大看點。

至於昔日國民童星安達祐實也有參演，飾演護士的她在社交平台透露獲岡田送上慰勞甜品，當時她還自嘲嘴巴塞滿草莓令雙頰變得漲卜卜；不過不少網民卻將重點放在她的外表上，大讚安達祐實41歲仍然童顏。