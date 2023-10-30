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娛樂
2023-10-30 14:36:20

岩布仙尼與當年亞視台慶主持陳淽菁越洋視像通話 稱香港人「My Friend」 急不及待見面

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岩布仙尼與當年亞視台慶主持陳淽菁越洋視像通話

岩布仙尼與當年亞視台慶主持陳淽菁越洋視像通話

意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼(Massimo Ambrosini)將於本周四(2)旋風式訪港，聯同「香港首席美少女」冼迪琦(小迪)現身中環街巿出席「包點先生15周年慶典暨麻辣系列發布會」活動。首席「Happy Birthday KOL」岩布仙尼再度襲港的消息一出，旋即在各大社交網站瘋狂洗板，網民大讚「包點先生」創意十足兼貼地，為一睹這位意大利名宿的風采，不少球迷甚至特地請假追星，希望親身見證岩布仙尼再唱生日歌。「陳淽菁(原名：陳芷菁)早前更以「包點先生特派專員」身份與岩布仙尼越洋視像通話，讓一眾網友及球迷先睹為快，望「片」止渴。

 

陳芷青興呼跟岩布仙尼打招呼，大晒意大利話「Come stai?」。 岩布仙尼稱港人為「My Friend」。 岩布仙尼急不及待再訪港。 岩布仙尼急不及待再訪港。

大晒意大利文Come stai?

跟2004年亞視台慶晚宴一樣，陳淽菁先用意大利文「Come stai?」跟岩布仙尼打招呼，並替香港巿民轉達對岩布仙尼的思念及期待，令他樂不可支。身在米蘭豪宅的他，隨即熱情跟香港巿民熱情問好，除了以「My Friend」來形容大家及淽菁外，亦非常識做地大晒廣東話講「包點先生」。岩布仙尼非常期待再次訪港，興奮表示，「很開心能夠再次來到香港，於112日參與『包點先生』15周年慶祝活動，我急不及待想跟大家一起跟『包點先生』慶祝生日，所以先預祝『包點先生』生日快樂，我很快會跟大家在香港見面！Bye ByeMyFriend！」

 

岩布仙尼於2004年亞視台慶唱Happy Birthday To Me一幕，至今仍為人津津樂道。 陳淽菁與朱慧珊擔任2004年亞視台慶司儀。 岩布仙尼在2004年亞視台慶被逼唱出HAPPY BIRTHDAY TO ME（亞視截圖） 岩布仙尼在2004年亞視台慶被逼唱出HAPPY BIRTHDAY TO ME（亞視截圖） 岩布仙尼一臉無奈（亞視截圖） 岩布仙尼在2004年亞視台慶被逼唱出HAPPY BIRTHDAY TO ME（亞視截圖） 岩布仙尼在2004年亞視台慶被逼唱出HAPPY BIRTHDAY TO ME（亞視截圖） 岩布仙尼在2004年亞視台慶被逼唱出HAPPY BIRTHDAY TO ME（亞視截圖） 岩布仙尼在2004年亞視台慶被逼唱出HAPPY BIRTHDAY TO ME（亞視截圖）

難忘岩布仙尼尷尬可愛樣

陳淽菁透露：「想不到當年台慶的其中一個surprise環節成為了香港人的集體回憶，這一幕更是香港電視節目的經典。今次很榮幸獲『包點先生』邀任特派員，可以跟岩布仙尼越洋連線，再次跟這位意大利名宿有另類合作。還記得當年岩布仙尼唱出『Happy Birthday To Me』，那個略帶尷尬又可愛的模樣，事後我也翻看過無數次！今次我和岩布仙尼的宣傳片希望可以延續香港人的集體回憶，我也會將片段Send給珊姐(朱慧珊)，希望能引誘她『出山』，可以再跟我一起當主持，如果我與珊姐能再一次跟岩布仙尼慶祝生日也不錯吧，哈哈！雖然112日因工作未能到場支持，但我會留意各大媒體的直擊報導，希望岩布仙尼有一個開心愉快的香港之旅。」

 

岩布仙尼11月2日訪香港! 亞視傳奇中環街市happy birthday to包點先生

冼迪琦被網友譽為「首席港產美少女」。 冼迪琦被網友譽為「首席港產美少女」。 冼迪琦現為台灣職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊熱情姊妹練習生。 冼迪琦IG不時發放靚相（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相，包括比堅尼照。（冼迪琦IG） 冼迪琦不斷在IG出POST谷寫真集《在你心迪》銷量（冼迪琦IG） 冼迪琦於西貢碼頭留倩影。 24歲的冼迪琦樣子甜美，深受網民歡迎。 冼迪琦分享新書的水着花絮短片。 影片中的冼迪琦充滿住家feel。 冼迪琦寫真集今日起接受網上訂購。 冼迪琦寫真集今日起接受網上訂購。

迪琦預告派福利「掟壽桃包」

除了岩布仙尼外，被網友譽為「首席港產美少女」的冼迪琦(小迪)，對於「衣錦還鄉」同樣興奮萬分。現為台灣職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊熱情姊妹練習生的她，人氣高企，更獲台灣Fans組團來港支持，她說：「自從公佈了我將於112日在港出席活動的消息，收到不少Fans私訊表示會來中環街巿支持我，看我怎樣『賣大包』及『掟壽桃包』，認真搞笑！大家也可以來機場接機，讓我率先感受到大家的熱情，說不定會提早派福利呢！」她笑言，期待跟岩布仙尼齊齊講波經及玩掟壽桃包遊戲，齊齊歡度一個開心的下午。

 

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