岩布仙尼11月2日訪香港! 亞視傳奇中環街市happy birthday to包點先生

岩布仙尼（Massimo Ambrosini）在2004年隨AC米蘭訪港，於亞視台慶晚會一段「happy birthday to me」唱生日歌給自己，成為網絡Meme圖。下周四（11月2日）香港球迷或亞視支持者有機會在香港中環街市見到這名可能香港人氣最高的意大利足球員，與他一同慶祝「包點先生」15周年生日。

岩布仙尼在5月29日生日，2004年5月29日令他人生留下不能磨滅的記憶。亞視台慶晚會邀請了當時訪港的AC米蘭足球隊作座上客，想不到朱慧珊及讀Drama的陳芷菁突然在直播時邀請與亞視同日生日的岩布仙尼高歌一曲生日歌。岩布仙尼只好無奈地配合「happy birthday to me」，同枱的馬甸尼即時失笑，現任皇家馬德里主帥安察洛堤、烏克蘭軍刀舒夫真高、沙真奴等也沒有太大反應。

將旋風訪港15小時、為港品牌「包點先生」賀壽的岩布仙尼，及後在多年生日時如2018及2022年，同樣在IG加入#happybirthdaytome的Hashtag，可見他近廿年仍不能忘記亞視台慶唱生日歌一事。 冼迪琦寫真《在你心迪》銷情理想 比堅尼靚相答謝 長期足球迷最愛多蒙特列奧斯 「包點先生」15周年慶典暨麻辣系列發布會 時間：2023年11月2日（星期四）下午2:30 地點：中環街市1樓活動空間 「包點先生」15周年11.2大搞生日會與眾同樂🎂 - 意大利球星 岩布仙尼 將旋風訪港15小時為港品牌賀壽 - 岩布仙尼與過百賓客 齊唱「Happy Birthday」生日歌 - 前AKB48港產美少女冼迪琦衣錦還鄉「賣大包」 - 冼迪琦與岩布仙尼大玩掟壽桃包遊戲