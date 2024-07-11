島嶼協奏曲專訪｜Stanley邱士縉與Stephy鄧麗欣陰影有共鳴 Sica何洛瑤不抗拒徵婚 毛曄穎裸辭讀演藝(有片)

為了追求理想的生活，可以去到幾遠幾盡？由MIRROR成員邱士縉(Stanley)、鄧麗欣(Stephy)、何洛瑤(Sica)和毛曄穎(Wing)合演的港劇《島嶼協奏曲》，講述3個處於人生不同階段的香港女生，嘗試札根於台灣這島嶼的故事。Stanley與Wing演的夫妻投資移居綠島開潛水店，Stephy和Sica演隻身赴台的單身女生，欲透過假結婚和徵婚在當地定居。現實中4人也曾為演藝夢豁出去，曾是怕醜女的Stephy參加校花選舉，Stanley和Sica則先後參加《全民造星》，Wing則裸辭入讀演藝學院。4人受訪分享台灣拍劇趣事和從中的啟發。

自爆 閒時 唱《流星花園》主題曲 《島嶼協奏曲》以女性角色為主軸，Stanley自言演無所事事的丈夫，負責享受綠島生活，他更自爆不時偷閒潛水，更邊看流星邊唱台劇《流星花園》主題曲。Wing演的太太Lydia則是完美主義者，要剷除所有阻礙工作的人事，當太太為疫情影響生意而憂心時，老公就調停太太與員工和居民的矛盾，名副其實的小男人。問到他本身可算是小男人嗎？他笑言自己多元化，「當覺得多一事不如少一事，就會做小男人，但有時覺得要堅持原則，就會據理力爭。」 Stanley 爆毛曄穎嘔到似軀魔人 Stanley演的Leo是情緒智商高調停者，很多感受都寧願埋於心底，情感表達的篇幅不多，他嘗試寫信給太太梳理角色情緒，「我覺得他一定有很多話想跟老婆講，不過往往有口難言，可能有些話說了出來，會導致不良結果，但我要把這些情感表達，有時寫信很有幫助，可令角色立體一點。」不過只是自用，沒交到太太手上，Wing大感失望之餘，並投訴出海拍潛水戲時，暈船浪卻不獲安慰，「我嘔吐以為有人安慰，結果他用手機拍片！」Stanley辯解說：「她嘔到似軀魔人，我安慰都冇幫助，(拍片有幫助？)可給她重看。」

Stephy 出歌有新啟發 Stephy演的Yvonne帶著不被母親和前男友認同的陰影，獨留台北擔任美術老師，原本生活寫意卻突然不獲續約，用盡千方百計要留在台灣，甚至考慮假結婚，而最弔詭是其母親本就是台灣人，「她可以簡單方法留台，但因自己的執著或跟家人的關係唔好，繞了個大圈。」她指角色的畫作屬寫實派，因而被指缺乏原創性，故有很多掙扎和心結，演繹過程令她有所啟發，「例如我應該會出新歌，但會思考甚麼類型或內容，各人都有自己的想法，粉絲一定會想聽情歌，或聽某類型勾起回憶的歌，但自己經歷咁多，已有一段長時間冇出歌，可能有些訊息所講，或試沒做過的類型。」 怕 被拒絕 迴避眼神 談起陰影與心結，Stanley演的Leo因某些陰影而不再潛水，他剖白出道逾5年的陰影，由於曾被質疑沒資格加入MIRROR，團隊派卡片又被拒絕，「他們會避開你眼神或者索性望你後面的人，會好受傷害。其實早前的粉絲聚會，上台握手都會跳過你，我已好努力去消化這事，現已大有改善，粉絲給我力量，拉我出陰影。」女團Cookies出身的Stephy有表認同，「好明白，尤其粉絲之間，很難控制支持這個或那個，我都試過只敢跟舉自己牌的粉絲打招呼，其他就避開不望。」