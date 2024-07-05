島嶼協奏曲｜Sica何洛瑤自爆日本有艷遇 慘被岑珈其恥笑(有片)

由鄧麗欣、MIRROR成員邱士縉(Stanley)、毛曄穎(Wing)、何洛瑤(Sica)及樊沛珈合演的ViuTV 原創劇《島嶼協奏曲》，將於下周一(8日)起開播，一眾演員今日(5日)現身荃灣為劇集宣傳造勢，各人介紹自己飾演的角色，並分享出埠台灣拍攝的趣事。
Sica在劇中演往台灣徵婚的女子Faye，她形容劇集的節奏較慢，是她喜愛劇集的風格，配樂動聽，問到可有艷遇時，她自言在台灣感染文青氣息，自爆拍完劇往日本拍綜藝節目時，被當地的hip-hop男搭訕。
岑珈其大力恥笑
Sica於去年拍畢《島嶼協奏曲》後，前往日本拍《馬友旅遊部》，其間被一位日本男生搭訕，「他用日文問我係咪等朋友，我就話唔係，佢話係咪喺邊度見過，我就話自己係香港人，跟住佢話想同我結婚，我話唔好意思，已有自己鍾意的人。」她笑言，更向對方自我介紹是香港明星，叫他follow我IG。她形容那位日本男生戴黑色粗框眼鏡，戴cap帽，似是跳hip-hop的男生，大約三十幾歲。事後，她自豪地向同行拍節目的團隊分享艷遇，自覺終於散發女性魅力，卻被眾人取笑，其中岑珈更是大力恥笑，「佢話黐線，嗰個人一定有精神病，冇乜眼光，才跟我你搭訕！」她強調當時衣著斯文，兩人亦沒有飲醉。
被泰國男拒絕
至於早前往泰國拍《P1X3L 5G》系列節目，Sica劇透表示，在節目中向一位當地嘉賓示愛，對方曾答應帶她返屋企，「佢欺騙我感情，roll完機影完相，佢冇帶我返屋企。」她透露在節目中曾感到被「賣豬仔」，「似日本朝早凌晨5點幾，被運去竹地市場的魚生的畫面。」不過她自言劇透太多，呼籲大家在節目播出時留意。