島嶼協奏曲｜Sica何洛瑤自爆日本有艷遇 慘被岑珈其恥笑(有片)

由鄧麗欣、MIRROR成員邱士縉(Stanley)、毛曄穎(Wing)、何洛瑤(Sica)及樊沛珈合演的ViuTV 原創劇《島嶼協奏曲》，將於下周一(8日)起開播，一眾演員今日(5日)現身荃灣為劇集宣傳造勢，各人介紹自己飾演的角色，並分享出埠台灣拍攝的趣事。

Sica在劇中演往台灣徵婚的女子Faye，她形容劇集的節奏較慢，是她喜愛劇集的風格，配樂動聽，問到可有艷遇時，她自言在台灣感染文青氣息，自爆拍完劇往日本拍綜藝節目時，被當地的hip-hop男搭訕。