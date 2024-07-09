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娛樂
2024-07-09 20:20:34

島嶼協奏曲｜Stanley邱士縉靠港式台語得歡心 Sica何洛瑤為角色狠剪長髮

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邱士縉 Stanley 用台語與台灣演員打成一片。

邱士縉 Stanley 用台語與台灣演員打成一片。

由MIRROR成員邱士縉(Stanley)、鄧麗欣(Stephy)、何洛瑤(Sica)和毛曄穎(Wing)合演的ViuTV劇集《島嶼協奏曲》於本周起開播，故事圍繞3位身處不同處境及人生階段的香港女生，嘗試在台灣泩活的經歷。其中年僅24歲的Sica，以清爽短髮文青造型演單親媽媽Faye，教人眼前一亮；而女神級的鄧麗欣就以簡樸造型以藝術老師，亦滿有驚喜。

何洛瑤Sica首次嘗試短髮造型。 何洛瑤Sica為角色剪掉長髮

Stephy造型簡樸

原來Sica自小學開始一直留長頭髮，特地為角色剪短頭髮。由於導演早已鎖定Faye的角色是短髮造型，故在試鏡時問Sica可願意為角色剪短頭髮，Sica亦爽快答應。不過，由於去年6月Sica正籌備推出首支個人單曲《天氣之女》，MV正是在剪短頭髮前一天拍攝，換言之，MV為長髮的Sica留倩影，別具紀念價值。Stephy所演美術老師Yvonne的造型，則由曾獲金像最佳服裝造型的文念中精心打造，拿掉她身上所有的顏色，以黑白簡約的造型，營造出執著於細節的Yvonne

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產後極速收身

演Stanley太太Lydia的阿Wing雖已有基本潛水牌，但為潛水教練亦下了不少苦功，原來Wing是個新手媽媽，在試鏡時才剛剛生了6個月大的小孩，在確定參演後，Wing以超級堅毅的意志和決心，在3個月內將自己練成一副潛水教練身型，並曬得一身健康膚色，非常專業。

 

鄧麗欣Stephy飾演的美術老師造型簡約 產後不足一年的毛曄穎Wing，為劇集在3個月操fit身形演潛水教練。

台灣拍攝純港劇

雖然《島嶼協奏曲》是一套港劇，但95%以上的場景在台灣拍攝，劇中很多對白都用國語呈現，而且除了主創，大部份拍攝團隊和演員都是台灣人。Stanley曾經在台灣拍劇，對國語對白沒太多心理負擔，甚至對於台語亦有心得，憑著半鹹半淡的港式台語，在拍攝現場逗得對手及工作人員很開心。Stephy本身國語流利，演一位已在當地生活多年的老師亦很合理。最擔心是SicaWing，幸好兩人演旅居台灣的香港人，反而帶點廣東話口音更加自然。

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