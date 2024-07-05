島嶼協奏曲｜Stanley@MIRROR嘆與Stephy冇同場戲 公開爭取合作盼演夫妻(有片)

由鄧麗欣、MIRROR成員邱士縉(Stanley)、毛曄穎(Wing)、何洛瑤(Sica)及樊沛珈合演的ViuTV 劇集《島嶼協奏曲》，將於下周一(8日)起開播，一眾演員今日(5日)現身荃灣為劇集宣傳造勢，各人介紹自己飾演的角色，並分享出埠台灣拍攝的趣事。
盼與女神Stephy合作
Stanley在劇中與Wing合演移民台灣的夫妻，兩人在綠島經營潛水生意，而Stephy則是旅居台北的畫家，兩人同劇卻沒同場對手戲，Stanley大感可惜，「真心，一直都好想跟Stephy合作，因為之前睇好多Stephy的戲，祈求導演們安排，(想合作演甚麼關係？)若問我當然想她跟Wing調轉角色，因為我剛發現Stephy鍾意潛水！」他更自薦可為女神擔遮擋太陽，笑言採取「死跟」策略，Stephy則笑言不介意與Stanley跟住旅行潛水。
拍劇時暴食 肥到有肚腩
兩人在台灣逗留約一個月拍劇，問到國語可有進步時？Stanley即時大曬國語和台語，得戚表示仍然有上課自我裝備。Stanley在劇裡演的Leo臉圓圓，跟目前fit 爆的「大表波」身形大有分別，他表示，當時已部署為演唱會操肌，正在暴食增肥，「當時更有肚腩仔，其實我角色需要咁樣，無理由去到綠島生活，仲練到咁大隻，唔make sense。」Stephy大讚Stanley角色的造型好看，敦厚又有福氣，他聞言即答道：「立即增肥，唔好叫我大表波，叫我大表肥。」他直言不介意為角色增肥。
感動獲歌迷無條件支持
Stephy早前舉行歌迷會17周年活動，她表示，原來上年沒有慶祝活動，今次17周年聚會特別感動，「我覺得可以無條件支持一個人，真的很感動，有些歌迷從小看到大，由小學開始到中學畢業，現在係博士畢業，這過程好amazing，好似家人一樣。」她認為每次聚會都很珍貴，明年迎接18周年，「我見很多人搞類似小型音樂會，唱幾首歌回饋歌迷，這方式都不錯，下年有機會可考慮。」
或邀Stephy跳dance challenge
Stanley曾在Threads指MIRROR隊友不看他的新歌MV，他表示相信Jeremy和Edan都有看他的MV，純粹只是說笑。談到今晚推出新歌《Drunk in Love》的dance version，他自言跳舞版的力度稍嫌不足，又笑言或會邀Stephy來dance challenge。
修畢半年演戲課程
在Chill Club頒獎禮獲新人獎的Stanley，將參與本月尾Chill Club音樂會，他表示暫時未定流程，但保證會有crossover，笑言想與靚女Nancy Kwai合唱。早前，他在IG Story分享讀畢演戲課程的證書，他坦言，「始終不是學院派出身，要一路拍一路學，即係在職訓練，但
現在機會相對沒以前那麼多，所以趁有時間就進修。」他自爆雖然修畢半年課程，但因上半年舉行MIRROR巡唱，未能100%出席，盼下次有機會再讀一次。他又透露曾想過往台灣進修為期3個月的演戲課程，惟不獲公司批准。