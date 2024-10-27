崔始源來港參加帆船賽因颱風取消 THE SOUTHSIDE擊掌會變抱抱大會

韓國紅星崔始源，繼上月來香港出席西九故宮博物館活動後，今日下午他再度親臨香港，於黃竹坑THE SOUTHSIDE舉行「擊掌會」，更與一眾fans來一場「親密互動」，原來他此行本應是參加帆船比賽，可惜因颱風關係已取消。 來港這幾天最關心天氣 崔始源在現場一片歡呼聲中閃耀登場，他出場即以廣東話跟fans打招呼，「大家好，我是崔始源，見到你哋好開心。」由於活動較預定時間延遲了30分鐘，他又說：「唔好意思、唔好意思。」他稱這次來港有兩項比賽給他選擇，「一項是馬術比賽、一項是帆船比賽，這幾天我做得最多的動作，就是留意電話的天氣報告，最後帆船賽都是要取消。」

愛揚帆後無牽無掛 問他何時愛上帆船比賽，崔始源稱，2020年拍攝綜藝節目《遠征帆船隊》後開始：「節目請來一位教練教導我們，節目完結後他幫助我考了正式的帆船駕駛牌照，之後一直玩到現在。」他指喜歡駕駛帆船出海後無牽無掛的狀態，又說：「我媽媽知道帆船比賽十分危險，她只准我結婚前玩，結婚後一定不可以參與這項運動。」熱愛運動的崔始源，又稱最常做的運動就是跑步，每星期都會抽時間跑，每次大約跑5至7公里，至於還有甚麼運動喜好，他說：「近期愛上打golf及tennis，但由於工作關係繁忙，所以都不是常打。」

2006年開始，崔始源因為電影的宣傳，或是fans見面會，已經多次來港，問他最喜歡香港甚麼食物，他說：「因為Netflix節目《黑白大廚》非常受歡迎，所以昨晚特別去到節目中參加者Chef Sung的餐廳品嘗，美食好味、好味，我還和大廚合照並放上IG。」至於還品嘗個甚麼美食，他說：「小籠包，還有出席活動前工作人員買給我的腐乳通菜，一樣好好味。」 明年 Super Junior 20 周年舉行 world tour 明年是崔始源及其所屬男團Super Junior出道20周年，他說：「Super Junior應該會有一系列慶祝活動，包括推出新專輯及舉行world tour，自己個人的工作就是會接一套外語片，過往曾與劉德華拍《墨攻》、與成龍拍《天將雄師》，知道拍外語片非常困難，所以現在傾談緊很多細節。」崔始源主演的韓劇《DNA戀人》本月頭播畢，他稱劇組已經計劃開拍第二季，有新消息即刻和大家公布。

傾談過後，崔始源特意走到fans當中一起大合照，及後舉行的「心動擊掌」環節，崔始源加碼變成「抱抱大會」，每位與他擊掌的fans，均送上一個熱情擁抱，一眾不能參與「心動擊掌」環節即時起哄，而幸運擁抱的fans紛紛表示十分難得，可以與崔始源作親密互動近距離接觸。