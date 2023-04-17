川內相親｜愛情輕喜劇獲內地網民讚「很下飯」 豆瓣網友評分達7.1

又有外購劇！今晚開播嘅《川內相親》，喺內地叫《卿卿日常》，對觀眾嚟講應該幾有新鮮感，因為劇情係圍繞一對年青夫婦嘅日常，唔係爭產劇要睇人勾心鬥角，亦唔係查案劇要稍稍用腦。都係內地觀眾嘅評價講得準確︰很下飯。即係用嚟電視撈飯，呢款甜甜的配菜又幾對味。而且內地劇評網豆瓣上嘅網友評分有7.1，算係有一定水準。

故事大綱

新川六少主尹崢（白敬亭飾），與只想努力在聯姻擢選中落選的李薇（田曦薇飾）意外結緣，開啟了一段狀況百出卻又相映成趣的新生活。隨著尹崢開府、上朝，二人逐漸口味相投、心意相通，攜手共度三餐四季，一起書寫著新川大家庭的溫暖日常。

第一集

九川混戰多年，直至新川得勝，訂立和盟，由各川選送適齡女子與新川少主締婚為盟。霽川李薇不情願下入宮參與擢選，故意自貶，希望不會被選中。李薇巧遇兒時玩伴郝葭，二人在宮中闖蕩，最終誤進廚房，遇見六少主尹崢…

第二集

在嬤嬤的三推四就下，李薇成為六少主尹崢的側室，原來尹崢向主上主動請婚，讓李薇做自己的側室；李薇誤會尹崢只剩下半個月的時日，但半個月是指尹崢要去書考；而李薇為尹崢"臨終"前做的事，卻令大家哭笑不得。

第三集

川夫人突然下令要李薇與尹崢圓房，李薇心裡非常不情願，於是想出了一個令自己破相的鬼主意。川夫人身體抱恙，幾位少主夫人前往宮中探望，只有李薇能跟川夫人見面。回到府上，李薇看到一名女子正在她房中搗亂…

第4集

尹崢有胃疾飲食很清淡，李薇建議大廚劉寶泉做些開胃新菜式，得到尹崢讚賞，成功贏得了點菜權。李薇和上官婧因為頂撞教導嬤嬤而挨了二十大板，尹崢趕來為李薇打抱不平，責怪嬤嬤故意為難，還當眾一把將她抱起離開。

第5集

尹崢向川主提出治理水患的建議，川主表示滿意，李薇也心感高興。李薇聯合各家夫人趁中秋佳節準備流水宴，川主一家難得聚首一堂。李薇和宮女吃烤肉，宋舞向和夫人告狀，李薇快要受罰之際，川夫人突然趕至…

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈