巡演66場175萬人購票 票房總收入27.5億元 BLACKPINK成員各賺逾1.5億元

地球女團的天花板BLACKPINK，在北美4個城市的大型體育館，成功完成她們世巡的encore演唱會，並即將返回首爾。BLACKPINK在昨早(美國時間26日夜)於洛杉磯道奇體育場(Dodger Stadium)，舉行了一場能容納約5.1萬人的演唱會，獲當地歌迷踴躍支持，而且較去年11月於加州舉行的演唱會相比，現場觀眾人數增加了一倍以上。

實力證明地球女團天花板地位 BLACKPINK依舊以主打歌《PINK VENOM》作開場曲，之後繼續獻唱了《Whistle》、《Lovesick Girls》、《Shut Down》等熱門歌曲，Fans們則以充滿歡樂的呼叫和歌唱，來回應4美的精彩演出。4人又在舞台上展現了自身魅力的solo演出，呈現出這隊女團天花板的多樣性。Jisoo席上演唱了新曲《All Eyes On Me》，而Jennie、Rosé和Lisa，亦以完美的個人表演來征服樂迷，因此使演唱會氣氛時刻高潮。整整115分鐘的壓倒性表演，她們以實力來證明全球第一女團的地位。