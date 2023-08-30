巡演66場175萬人購票 票房總收入27.5億元 BLACKPINK成員各賺逾1.5億元

地球女團的天花板BLACKPINK，在北美4個城市的大型體育館，成功完成她們世巡的encore演唱會，並即將返回首爾。BLACKPINK在昨早(美國時間26日夜)於洛杉磯道奇體育場(Dodger Stadium)，舉行了一場能容納約5.1萬人的演唱會，獲當地歌迷踴躍支持，而且較去年11月於加州舉行的演唱會相比，現場觀眾人數增加了一倍以上。
實力證明地球女團天花板地位
BLACKPINK依舊以主打歌《PINK VENOM》作開場曲，之後繼續獻唱了《Whistle》、《Lovesick Girls》、《Shut Down》等熱門歌曲，Fans們則以充滿歡樂的呼叫和歌唱，來回應4美的精彩演出。4人又在舞台上展現了自身魅力的solo演出，呈現出這隊女團天花板的多樣性。Jisoo席上演唱了新曲《All Eyes On Me》，而Jennie、Rosé和Lisa，亦以完美的個人表演來征服樂迷，因此使演唱會氣氛時刻高潮。整整115分鐘的壓倒性表演，她們以實力來證明全球第一女團的地位。
66場門票全數售罄
表演尾聲時，BLACKPINK與觀眾進行互動展現出專業舞台禮儀，她們指：「很遺憾這是北美的最後一場演唱會。感謝陪伴我們巡演近一年的fans們。」她們表示，世巡這段時光非常快樂和感人，她們將永遠銘記在心中。BLACKPINK今次《Born Pink World Tour》巡演，還有兩場在首爾舉行，整過巡演共開了66場，而且門票全數售罄；入場人數更達175萬人，票房總收入預計超過3.5億美元(約27.5億港元)。外界估計每位成員靠著今次巡演，大概可賺到2,000至2,500萬美元(約1.56至1.96億港元)。而全球觀眾均期待她們在9月16日至17日，於首爾巨蛋的演唱會直播。