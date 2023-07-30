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娛樂
2023-07-30 19:05:46

工會罷工未傾掂 《狂獸獵人格力文》《蜘蛛俠》動畫上映無期

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被獅子血液入體的格力文擁有超能力，攻擊敵人如野獸般瘋狂。

被獅子血液入體的格力文擁有超能力，攻擊敵人如野獸般瘋狂。

美國編劇與演員工會聯合罷工，令荷李活影業接近停擺，上映中電影未能宣傳，即將上映亦要改期，製作中電影被迫無限期押後。Sony Pictures今日宣布，由「快銀」男星Aaron Taylor-Johnson主演的蜘蛛俠宇宙作品《狂獸獵人格力文》(Kraven the Hunter)，原本於今年上映。罷工影響下被迫改為明年830日上映。格力文首次出現在1964年的蜘蛛俠漫畫，本名叫Sergei Kravinoff屬俄羅斯貴族後裔，一次被獅子襲擊後，獅血與他的血液結合，令他獲得超能力，夢想要擊敗蜘蛛俠。

《蜘蛛俠》動畫最終集明年亦未必睇到。

《蜘蛛俠》動畫最終集明年亦未必睇到。

狄高達莊遜主演的《蜘蛛夫人》在明年2月上映。

狄高達莊遜主演的《蜘蛛夫人》在明年2月上映。

《毒魔3》據聞有蜘蛛俠亮相。

《毒魔3》據聞有蜘蛛俠亮相。

奧斯卡動畫《蜘蛛俠》撤檔

曾獲奧斯卡最佳動畫的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》(Spider-ManInto the Spider-Verse)系列第3部作品《Spider-ManBeyond th Spider-Verse》，原定明年3月上映，亦受工會罷工要暫時徹消檔期。美媒指，《Beyond th Spider-Verse》目前僅完成前期製作，罷工令製作進度嚴重受阻，根本預計不到何時上映。另外，Sony Pictures宣布《蜘蛛夫人》(Madame Web)與《毒魔3(Venom 3)最新上映日期，分別於明年214日及712日。

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