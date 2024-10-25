工藤靜香相隔31年再辦香港個唱 大唱名曲勁曬廣東話誠意十足

工藤靜香個唱於晚上8時準時開場，她穿上黃色歌衫以《I am Ready》打頭陣，台下歌迷立即起身，接住響起《Metamorphose》前奏，歌迷反應更加熱烈。一向寵粉的靜香有備而來，學定不少廣東話講：「大家好，我係工藤靜香。多謝大家嚟睇我嘅演唱會。」之前又稱會唱出一些好有回憶的歌曲，續說：「希望同大家一齊留低新嘅記憶」、「大家聽到最後」，一連串廣東話獲觀眾報以熱烈掌聲。接住，靜香介紹充滿31年前來港開騷時回憶的歌曲《我好想哭》，多年後再次激情演繹仍然中氣十足，全場歌迷當然聽得如癡如醉。

約定歌迷下次見

唱完《勇者之旗》一曲，工藤靜香到後台換上黑色喱士長裙再度登場，唱出代表作《働哭》，還有曾被劉小慧翻唱成《愛似風消逝》的《Blue Rose》、《Jaguar Line》及《龍珠GT》片尾曲《Blue Velvet》等舊歌。Encore環節，靜香以最愛紫色Tee及束起頭髮，並一連唱出兩首初期名曲《戀一夜》和《嵐之素顏》，她表示兩曲未有在日本巡唱歌單上，是為香港歌迷特別挑選在是次個唱上演繹。

及至個唱尾聲，靜香發現第一行有小朋友觀眾，立即送上手中的發光飾物給小歌迷，最後獻唱新碟作品《霙》，臨走時她祝福粉絲身體健康，又約定大家下次再見，更用廣東話講：「多謝大家，再見！」為演唱會劃上圓滿句號。