工藤靜香相隔31年重踏香港舞台 宣布10月麥花臣開騷

靜香今日宣布相隔31年再開香港個唱，鐵定10月24日假麥花臣場館舉行「明鏡止水～piece of my heart～」 香港站演出，屆時靜香將會大唱金曲及新歌，兩種票價分為$1480及$980，由於已定只演一場，一眾忠粉又要撲飛，未知到時兩個乖女會否同行支持媽咪。

工藤静香曾於1993年在港舉行兩場演出後，相隔31年重踏香港舞台，她不單是歌手，於1984年出道至今，一直以「愛繪里」名義為自己的歌曲填詞，至今推出過48張單曲及18張專輯，當中11張細碟及4張專輯更獲得日本ORICON銷量榜冠軍，多首作品曾被香港歌手翻唱成廣東歌，而剛剛在今年 7 月 3 日推出的第18張專輯《明鏡止水》，不僅參與作詞及曲部分，更首次安排細女 Koki為新歌《霙》擔任MV女主角。