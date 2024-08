工藤靜香相隔31年重踏香港舞台 宣布10月麥花臣開騷

靜香今日宣布相隔31年再開香港個唱,鐵定10月24日假麥花臣場館舉行「明鏡止水~piece of my heart~」 香港站演出,屆時靜香將會大唱金曲及新歌,兩種票價分為$1480及$980,由於已定只演一場,一眾忠粉又要撲飛,未知到時兩個乖女會否同行支持媽咪。

工藤静香 「明鏡止水~piece of my heart~」 Concert Tour 2024 in Hong Kong

舉行日期:24 Oct 2024

演出場地:麥花臣場館

演出時間:8:00pm

票價:$1480 & $980

優先訂票:8月12日上午10 時至8月14日晚上 10:00pm

8月23日Cityline 正式公開發售 www.cityline.com