工藤靜香相隔31年重踏香港舞台 宣布10月麥花臣開騷

工藤静香與木村拓哉育有兩個寶貝女心美(Cocomi)、光希(Koki)，近年專心做廿四孝母親，為家庭刻意減產，工作亦只作有限度發展。
兩個乖女有望陪同來港
靜香今日宣布相隔31年再開香港個唱，鐵定10月24日假麥花臣場館舉行「明鏡止水～piece of my heart～」 香港站演出，屆時靜香將會大唱金曲及新歌，兩種票價分為$1480及$980，由於已定只演一場，一眾忠粉又要撲飛，未知到時兩個乖女會否同行支持媽咪。
工藤静香曾於1993年在港舉行兩場演出後，相隔31年重踏香港舞台，她不單是歌手，於1984年出道至今，一直以「愛繪里」名義為自己的歌曲填詞，至今推出過48張單曲及18張專輯，當中11張細碟及4張專輯更獲得日本ORICON銷量榜冠軍，多首作品曾被香港歌手翻唱成廣東歌，而剛剛在今年 7 月 3 日推出的第18張專輯《明鏡止水》，不僅參與作詞及曲部分，更首次安排細女 Koki為新歌《霙》擔任MV女主角。
工藤静香 「明鏡止水～piece of my heart～」 Concert Tour 2024 in Hong Kong
舉行日期：24 Oct 2024
演出場地：麥花臣場館
演出時間：8:00pm
票價：$1480 & $980
優先訂票：8月12日上午10 時至8月14日晚上 10:00pm
8月23日Cityline 正式公開發售 www.cityline.com