工藤靜香自爆來港獲粉絲帶路 期待下月香港開騷歎美食

工藤靜香將於10月24日在麥花臣場館舉行「明鏡止水～piece of my heart～」 香港站演唱會，距離來港尚有個半月，靜香已經十分期待跟香港fans見面，她說上次在香港辦演唱會，已經相隔了好一段日子。今次演唱會，除了會獻唱主題專輯《明鏡止水》為中心的作品外，還預備了些大家很懷念和喜歡的昔日歌曲。

名曲被翻唱成廣東歌

靜香特別為香港歌迷拍片，先用廣東話講：「香港嘅朋友，大家好，我係工藤靜香。」之後她表示偶爾也有來香港，粉絲們都很好有來接機，曾經有次她不知道怎麼乘搭交通工具，粉絲們還為她帶路。問到今次最想在香港做的事情，靜香說不知有沒有時間，但可以的話想吃燒鴨，講起即露出一副期待表情。

工藤静香對上一次在港開騷已是31年前，自1984年單飛出道至今，已推出過48張單曲及18張專輯，當中11張細碟及4張專輯更獲得日本ORICON銷量榜冠軍，多首作品曾被香港歌手翻唱成廣東歌，包括鄭瑞芬的《戀模樣》、葉玉卿的《喜歡你》、唐韋琪《今晚不設防》、劉小慧《愛似風消逝》、陳慧嫻《不清晰的戀愛》，還有黎明改編的《夢中相擁》。