工藤靜香自爆來港獲粉絲帶路 期待下月香港開騷歎美食

工藤靜香將於10月24日在麥花臣場館舉行「明鏡止水~piece of my heart~」 香港站演唱會,距離來港尚有個半月,靜香已經十分期待跟香港fans見面,她說上次在香港辦演唱會,已經相隔了好一段日子。今次演唱會,除了會獻唱主題專輯《明鏡止水》為中心的作品外,還預備了些大家很懷念和喜歡的昔日歌曲。

工藤静香 「明鏡止水~piece of my heart~」 Concert Tour 2024 in Hong Kong

日期:24 Oct 2024

場地:麥花臣場館

時間: 8:00pm

票價: $1480 $980