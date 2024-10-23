工藤靜香親民抵港引起混亂 練定廣東話恨逛香港超市 (有片)

日劇天王木村拓哉愛妻工藤靜香，近年成為全職星媽，副業做歌手的她今日（23日）下午從東京飛抵香港，為明天相隔31年的香港演唱會作準備。

工藤靜香明晚將於旺角麥花臣場館舉行個唱，今日約下午2時15分，靜香在工作人員陪同下步出接機大堂，她身穿紫色上衣戴帽現身，雖然兩位乖女心美（Cocomi）與光希（Koki）未有同行，但卻獲為數半百的忠粉熱情接機，不少粉絲更帶同鮮花及禮物歡迎偶像，靜香態度非常親民，在記者包圍下先停步拍照，又應要求擺出心心手勢，不過當工作人員匆匆帶她離開時，現場迫滿記者、fans及圍觀遊客，場面一度混亂，現場傳來慘叫聲，靜香見狀立即停下受訪，她表示見到大家熱情迎接她感到十分開心，並就相隔多時才再來到香港開騷向fans致歉，靜香透露明天演唱會歌單跟日本有所不同，並預告會唱舊歌，練定廣東話的她有備而戰，即場打招呼說：「多謝大家，大家好，我係工藤靜香。」問到今次行程，她表示想行香港超級市場，了解港人地道生活，並想食黑糖薑糖。