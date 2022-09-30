巨型笛子魔童空降銅鑼灣鬧市 《龍珠超劇場版：超級英雄》開畫票房報捷

《龍珠超劇場版：超級英雄》（Dragon Ball Super: SUPER HERO）在香港正式上映，成為本星期開畫的電影中之最高票房新片，首天單日收35萬港元，排在本地票房榜的亞軍，而冠軍仍然是由陳詠燊執導及編劇，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文合演的《飯戲攻心》，票房至今日已破4,730萬港元，而《明日戰記》也累積6,440萬港元，挑戰郭富城2016年電影《寒戰II》創下的6,682萬票房，向本地影史上最賣座華語片之紀錄進發。

旺角有悟飯登場

《龍珠超劇場版：超級英雄》票房理想，為配合新片宣傳，高達7米的巨型笛子魔童及悟飯更強勢登港！《龍珠超劇場版：超級英雄》期間限定店現在起至10月31日，假銅鑼灣Fashion Walk Amaz By Lokianno及旺角家樂坊限期營業，除發售電影精品外，場內外還設有打卡位，當中高達7米的巨型立體笛子魔童現身銅鑼灣恆隆中心上蓋，另一戰士悟飯亦即將空降旺角家樂坊天台。