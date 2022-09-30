巨型笛子魔童空降銅鑼灣鬧市 《龍珠超劇場版：超級英雄》開畫票房報捷

《龍珠超劇場版：超級英雄》（Dragon Ball Super: SUPER HERO）在香港正式上映，成為本星期開畫的電影中之最高票房新片，首天單日收35萬港元，排在本地票房榜的亞軍，而冠軍仍然是由陳詠燊執導及編劇，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文合演的《飯戲攻心》，票房至今日已破4,730萬港元，而《明日戰記》也累積6,440萬港元，挑戰郭富城2016年電影《寒戰II》創下的6,682萬票房，向本地影史上最賣座華語片之紀錄進發。
旺角有悟飯登場
《龍珠超劇場版：超級英雄》票房理想，為配合新片宣傳，高達7米的巨型笛子魔童及悟飯更強勢登港！《龍珠超劇場版：超級英雄》期間限定店現在起至10月31日，假銅鑼灣Fashion Walk Amaz By Lokianno及旺角家樂坊限期營業，除發售電影精品外，場內外還設有打卡位，當中高達7米的巨型立體笛子魔童現身銅鑼灣恆隆中心上蓋，另一戰士悟飯亦即將空降旺角家樂坊天台。
2018年《龍珠超劇場版：布洛尼》於全球大收超過1.2億美元，《龍珠超劇場版:超級英雄》再接再厲正式上映，新片是《龍珠超》動漫的第二部劇場版，亦是鳥山明經典作品《龍珠》系列第21部劇場版。今次故事交代邪惡組織紅領巾軍曾被悟空消滅，承繼了那股邪惡意志的人們創造了終極最強人造人伽瑪1號和2號。他們自稱為「超級英雄」（SUPER HERO），更開始對笛子魔童及悟飯施以襲擊。