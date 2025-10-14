巨塔之后｜黃庭鋒曾當9個月醫科生 首演醫生角色：可以話係圓夢

由無綫與優酷聯合出品的台慶劇《巨塔之后》，昨晚(13日)播出的第11集，劇情講述董一妍(宣萱飾)發現新來醫院的醫生張志明(黃庭鋒飾)精明能幹，更及時為陳宇澤(葉泓聲飾)補鑊；其後一妍安排志明擔任一個大型手術肝移植部份的主刀醫生，引來好友兼秘書鄒詠山(尹詩沛飾)的質疑，原來一妍一意孤行執行如此高風險手術，是想藉此增加自己成為明塱主席的勝算，並重新調查當年牽涉自己父親董立萬(陳嘉輝飾)在內的醫療事故，還父親一個清白。

首次演醫生感興奮

昨晚黃庭鋒首度登場即引來網民注意，這次飾演年輕肝臟外科明日之星的庭鋒，甫出場便當機立斷為病人進行心包穿刺手術，之後又不負一妍所望成功完成重要手術的肝移植部分。這次演活朝氣潛力醫生的庭鋒，獲網民大讚入型入格兼有顏值。庭鋒屬圈中知名學霸，原來修讀體育系碩士前，曾修讀了為期九個月的中文大學醫學院公共衛生學系Master，庭鋒接受官方訪問時透露：「當時我覺得既然咁難得可以讀Master，就想試吓有冇其他出路，然後我就去咗中大醫學院嘅公共衛生學系面試。當時其實我係Full Time喺國際學校教緊體育、Part Time做體育主持，再額外抽時間讀呢個Master。但好記得當年呢科第一個Test已經肥佬咗，跟住我就發覺，喺咁唔夠時間嘅情況下，都係讀番一啲自己最拿手嘅嘢好啲，所以最後就揀返體育學科讀。」庭鋒又笑言自己向來是醫療劇忠粉，故對於能夠首演醫生大感興奮：「我一直都好期待做醫生角色， 之前睇《On Call 36小時》同《星空下的仁醫》已經好想做醫生，加上我鍾意睇醫療劇，所以今次都可以話圓夢。」