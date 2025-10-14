熱門搜尋:
2025-10-14 15:30:51

巨塔之后｜黃庭鋒曾當9個月醫科生 首演醫生角色：可以話係圓夢

黃庭鋒大學生、警察、醫生角色通殺！

由無綫與優酷聯合出品的台慶劇《巨塔之后》，昨晚(13)播出的第11集，劇情講述董一妍(宣萱飾)發現新來醫院的醫生張志明(黃庭鋒飾)精明能幹，更及時為陳宇澤(葉泓聲飾)補鑊；其後一妍安排志明擔任一個大型手術肝移植部份的主刀醫生，引來好友兼秘書鄒詠山(尹詩沛飾)的質疑，原來一妍一意孤行執行如此高風險手術，是想藉此增加自己成為明塱主席的勝算，並重新調查當年牽涉自己父親董立萬(陳嘉輝飾)在內的醫療事故，還父親一個清白。

黃庭鋒首度登場即引來網民注意。 黃庭鋒這次飾演年輕肝臟外科明日之星。 黃庭鋒初來醫院即場幫病人做手術，更被路過嘅宣萱讚賞。

首次演醫生感興奮

昨晚黃庭鋒首度登場即引來網民注意，這次飾演年輕肝臟外科明日之星的庭鋒，甫出場便當機立斷為病人進行心包穿刺手術，之後又不負一妍所望成功完成重要手術的肝移植部分。這次演活朝氣潛力醫生的庭鋒，獲網民大讚入型入格兼有顏值。庭鋒屬圈中知名學霸，原來修讀體育系碩士前，曾修讀了為期九個月的中文大學醫學院公共衛生學系Master，庭鋒接受官方訪問時透露：「當時我覺得既然咁難得可以讀Master，就想試吓有冇其他出路，然後我就去咗中大醫學院嘅公共衛生學系面試。當時其實我係Full Time喺國際學校教緊體育、Part Time做體育主持，再額外抽時間讀呢個Master。但好記得當年呢科第一個Test已經肥佬咗，跟住我就發覺，喺咁唔夠時間嘅情況下，都係讀番一啲自己最拿手嘅嘢好啲，所以最後就揀返體育學科讀。」庭鋒又笑言自己向來是醫療劇忠粉，故對於能夠首演醫生大感興奮：「我一直都好期待做醫生角色， 之前睇《On Call 36小時》同《星空下的仁醫》已經好想做醫生，加上我鍾意睇醫療劇，所以今次都可以話圓夢。」

黃庭鋒初來乍到卻遭Gordon責怪做太多。 得到宣萱讚賞之餘，黃庭鋒都同宣萱講自己理想。 得到宣萱讚賞之餘，黃庭鋒都同宣萱講自己理想。

網民力推爭男飛躍

除了讀書了得，庭鋒的「運動健將」身份亦為人熟悉，庭鋒於英國寄宿學校唸高中期間，曾是學校足球隊唯一亞洲球員，並主力踢前鋒；另他亦曾參與不少學界和區際足球賽，並在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」、文武雙全。黃庭鋒今年的劇集成績亦相當不俗，除了在不少劇集中有發揮外、演出的角色亦相當多元，包括《富貴千團》的「老千大學生」、《麻雀樂團》的正氣警察，加上今次演出專業醫生入型入格，難怪獲網民一致讚賞可塑性極高，更有人力推他有力爭今年飛躍進步男藝員獎。

黃庭鋒在年初播放的劇集《富貴千團》中飾演大學生Henry。 黃庭鋒在《麻雀樂團》中飾演正氣警察「二佬」程朗。 黃庭鋒在《麻雀樂團》中飾演正氣警察「二佬」程朗。 黃庭鋒在《巨塔之后》宣傳活動上和宣萱、陳煒合照。

