32歲藤井祐真在籃球隊「川崎勇者雷霆」中擔任副隊長，位置是控球後衛，5年前他結婚成為人夫，近日卻成為爆料對象，6月1日、6月4日與6月7日，被發現一星期內有三天出入村島未悠寓所，兩人共渡春宵，不倫關係引來坊間斥責，由於村島未悠今年5月被醫師診斷身心失調需要休養，今個月原本要演出的舞台劇因此易角，不料卻被拍得搭上已婚的藤井祐真，令網民湧到女方IG留言炮轟，還有人勸她引退拍AV轉投暗黑界。

村島未悠道歉︰深切反省

本屬女團「CHERRSEE」成員的村島未悠，擁有F Cup肉彈上圍，畢業單飛後活躍寫真界，並連續三年擔任藤井祐真隸屬球隊「川崎勇者雷霆」的活動助理主持人。不倫關係公開後，村島未悠發表道歉聲明，她寫道：「我的輕率行為對家人、相關人員及粉絲們帶來了困擾和擔憂，真是萬分抱歉。今後我會努力挽回大家再次信任及支持。」藤井祐真亦發聲明書回應，向各界道歉，自言已深切反省，報道一出令家人、支持者及籃球界對他的信譽大減，揚言會努力以行動將功補過。