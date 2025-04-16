已故演歌女王八代亞紀 紀念專輯預告派裸照 經理人怒了明言抵制

日本新世紀唱片在公司網頁，宣布為八代亞紀推出紀念專輯，卻以當年的私密裸照作賣點。

日本新世紀唱片(New Century Records)近日宣布，為了紀念已故演歌歌手八代亞紀，將推出紀念專輯《忘れないでね》，又聲稱內附八代亞紀24至25歲時，與人同居時用寶麗來相機拍下的全裸照片，因而引發連串風波。

根據日本媒體報道，八代亞紀生前的經理人公司帝蓄娛樂社長，日前就公開表示，將對新世紀唱片公司「採取一切法律行動」。他對此事的反應可謂怒火中燒，直言：「這是一件極其令人極不愉快的事件，絕對不可原諒！」