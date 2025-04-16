已故演歌女王八代亞紀 紀念專輯預告派裸照 經理人怒了明言抵制

日本新世紀唱片(New Century Records)近日宣布，為了紀念已故演歌歌手八代亞紀，將推出紀念專輯《忘れないでね》，又聲稱內附八代亞紀24至25歲時，與人同居時用寶麗來相機拍下的全裸照片，因而引發連串風波。
根據日本媒體報道，八代亞紀生前的經理人公司帝蓄娛樂社長，日前就公開表示，將對新世紀唱片公司「採取一切法律行動」。他對此事的反應可謂怒火中燒，直言：「這是一件極其令人極不愉快的事件，絕對不可原諒！」
新世紀唱片公司原本宣布將於本月21日，發行《忘れないでね》這張紀念專輯，並附贈兩張八代亞紀的全裸照。但帝蓄娛樂則指，新世紀唱片不僅犯了誹謗死者罪，還涉嫌散發裸照及淫穢物品罪，此外還存在以解散的公司名義開展業務，並賺取利潤的稅務問題。此外，帝蓄娛樂還發起網路請願，要求停止發行《忘れないでね》，並表示：「所有女藝人都害怕自己死後尊嚴被踐踏，所以才會繼續工作。」
被稱為「演歌女王」的八代亞紀，1971年以《Love is Dead》出道，之後推出《淚戀》（なみだ恋）、《舟唄》、《恋の町札幌》、《藍雨大阪》(ブルーレイン大阪)等歌曲，發行過多張專輯，因此被稱為「演歌女王」。八代亞紀於2023年12月去世，享年73歲。她生前除了歌唱事業，更是一位演員和畫家。