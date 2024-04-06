已故音樂教父坂本龍一女兒來港表演 坂本美雨：首次家庭旅行就是香港

「﻿由康樂及文化事務署 (康文署) 主辦的「香港流行文化節 2024」，一連兩天的開幕節目「天空草地」在今天(6日) 於維多利亞公園中央草坪順利舉行，儘管偶有下雨，但也阻不了公眾對今次活動的支持，不少市民撐雨傘到場欣賞演出。「天空草地」首天其中一個重頭項目必然是已故日本音樂巨匠坂本龍一女兒坂本美雨(Miu)的表演環節，Miu在台上表示很開心可以參與今次演出，而且她首次家庭旅行的目的地便是香港，所以香港對她來說有很特別的意義，她在台上也有唱出由她父親坂本龍一撰寫的電影《鉄道員》同名主題曲，在音樂伴奏下，Miu的歌聲真的有如天籟之音，贏盡歌迷掌聲。

AGA向坂本龍一致敬

Gin Lee(李幸倪)則翻唱了由趙曾熹重編的多首熱門電影歌曲 Medley包括《倩女幽魂》、《追》、《天若有情》等，這個電影組曲環節在Gin Lee的精彩演繹下，彷如披上新衣裳充滿新生命力。AGA(江海迦)表示很高興在後台可以和坂本美雨認識，她也特別把她自己的一曲 《MIZU》以坂本龍一的風格編排，向這位音樂巨匠致敬，AGA最後以John Lennon的《Imagine》結束她的表演部分，也同時祝願世界和平。曾參與電影《四拍半》拍攝的獨立創作女新人Anna hisbbuR則帶來了多首她自己撰寫的作品，她在接受媒體訪問時說做獨立音樂人真的很吃力，不過剛才看到有那麽多觀眾看她演出，便已經非常心滿意足，希望日後能走到更遠，有更多人認識自己。明天(7日) 是「天空草地」之「唱作世代音樂會」的尾場演出，演出陣容包括盧冠廷、林志美、馮穎琪、王嘉儀、Kendy Suen孫曉賢、來自韓國的 Meaningful Stone、中國內地Space Rock組合Taiga和Ghost Style等，供市民免費入場。