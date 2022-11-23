已洗27億！《狂野時速10》嚴重超支 成本拍得住《復仇者聯盟》

《狂野時速10》幕後同套戲一樣精彩，早前系列大腦林詣彬(Justin Lin）開拍10日後突然劈炮唔拍，明示暗示頂唔順男主角Vin Diesel，為保心靈及精神健康寧願放棄多年心血同勁大舊酬金。

另一邊廂，Vin Diesel同系列另一要角「The Rock」Dwayne Johnson 不和，兩個大隻佬喺公開場合又或自已嘅社交媒體都毫不留手地開拖。為咗票房Vin Diesel都伸過吓橄欖枝，不過成為「黑亞當」嘅Dwayne Johson就無咩意願回歸《狂野時速》系列。

最少花3.4億美金

《狂》花生不斷，食極都有，據外媒The Wrap報導《狂10》嚴重超出預算，戲未拍完保守估計已經最少用咗3.4億美金（將近27億港元！），即係有幾貴？《復仇者聯盟4:終局之戰》、《復仇者聯盟2:奧創紀元》製作費算得上數一數二貴，超多一線巨星主演加上戲服、電腦特效超級多，埋單每套用咗3.65億美元拍攝，《狂10》睇勢有機會追平！

而上一集去埋太空嘅《F9》都只係用咗2億美金拍，埋單全球收7.26億，點都叫有賺。《狂10》依家駛多成倍咁滯，連外媒都擔心片商環球會唔會蝕本！其實都騎虎難下，《狂10》鐵定要拍，邊會估到開機10日創作大腦突然劈炮，局住停工臨急臨忙物色新導演Louis Leterrier上任，無端端駛多舊錢。

巨星加入提高製作預算

疫情關係，拍攝期間嘅防疫措施亦係成本，加上男主角Vin Diesel跟住系列越嚟越有話事權，份糧又越嚟越大，剩係佢片酬2000萬美金（約1.5億港元），而且除咗系列固有班底嘅2位奧斯卡影后Helen Mirren、Charlize Theron外，今集再加入「水行俠」Jason Momoa同「Marvel隊長」Brie Larson等巨星，製作預算大大提高！

《狂野時速》Fans對於高價製作預算另有見解，認為花費鉅資，故事一定有驚喜，唔少Fans推論今集會玩時空倒流回到過去，同已死嘅角色再有交集！有一部份人覺得會有恐龍出現，其實飛車都飛到上太空，《狂10》又真係有無限可能，被恐龍追？小兒科啦！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載