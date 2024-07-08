巴絲Let’s go歐｜郭嘉駿孖郭嘉盈去莆萄牙 為「3妹」爭取曝光：冇咗2個廣告

ERROR成員郭嘉駿(193)與曾參加《全民造星IV》的「3妹」郭嘉盈(Michelle)孖住遊葡萄牙，為ViuTV拍攝全新節目《巴絲Let’s go歐》，節目除了193兄弟，還請了P1X3L成員葉振弘Marco 與弟弟和李敏Ranya姊妹分別往歐洲不同地方旅行。

今晚(8日)起播出首個星期的《巴絲Let’s go歐》，193與年紀相差5年的「3妹」踏上葡萄牙之旅，當被問到為何會接拍節目，193直言只是一心想幫妹妹爭取出鏡機會，對此行並沒有期望，「拍5集節目飛去歐洲，好得閒咩？我冇咗2個廣告，全部都係錢嚟㗎！」

節目首集，193和Michelle先跟一位當地化妝師學幫對方化妝，期間兩兄妹不停鬥嘴，互動搞笑。193為Michelle塗粉底時，毫不留情說了一句：「塊面咁大嘅？」Michelle笑了一笑便回應：「你而家先知咩？」 193又幫Michelle畫眉，由於他落手太重，連自己都忍不住偷笑，Michelle見哥哥反應，即時露出無奈表情，說道：「喂呀你手震，你唔好笑啦大佬啊！」

之後193展現其調皮性格，故意把Michelle的眼眉拉長，更幫她加了兩顆痣在臉上，令Michelle哭笑不得。當然Michelle亦不甘示弱，在193臉上進行報復，所以連化妝師也笑言雖然他們樣貌不似餅印，但憑化妝技術絕對可以看出二人是兩兄妹。鬧笑過後，193和Michelle異口同聲表示，第一次如此近距離地望著對方，Michelle更坦言當時有害羞的感覺。