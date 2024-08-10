巴黎奧運｜世一伴侶唔易做　王齊麟網紅女友被批攝鏡搶fo

中華台北隊羽毛球金牌組合「麟洋配」7日上午回到台灣，王齊麟女友陳詩媛因進入管制區引發爭議。9日陳詩媛發文道歉，坦承是自己思慮不周。而王齊麟稍早也自責寫下：「讓你承受了這麼多壓力，好心疼。」
陳詩媛為Rakuten Girls啦啦隊員，曾是女團成員，活躍於YouTube及IG，粉絲人數眾多。
齊麟說想要第一個看到我
王齊麟女友陳詩媛7日清晨現身機場，見到王齊麟就立刻十指緊扣，互動相當甜蜜。不過卻遭到不少網友質疑「為何陳詩媛能在機場管制區活動」，此外也有人認為太過高調，甚至批評：「男友都拿世界冠軍了，身為女朋友還不會幫忙揹東西，只會出現來沾光，宣示主權。」
陳詩媛9日在Threads親自回覆爭議，表示進去管制區只是因為：「齊麟說想要第一個看到我，我其實也不太了解事情是如何運作的，但我當時認為我跟他一起的那段路不會是甚麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他「」她解釋因為自己也是第一次經歷這種事，「思考的不夠完全這部分我很抱歉」。
王齊麟：好心疼
陳詩媛表示，自己沒有甚麼面對媒體的經驗：「處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉，但也希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為。」她同時強調自己沒有刻意搶版面，直言：「有居心會搞成這樣嗎？我們發的採通只是給前幾日不斷詢問的幾家媒體做個小採訪，只是到了現場直接被包圍。當時他們還要我在奧運背板前受訪，我們一直拒絕，希望大家也有看到這一面。」
而稍早王齊麟也在Threads上回應女友：「辛苦你了，為了滿足我下飛機想第一眼見到你的願望，讓你承受了這麼多壓力，好心疼。」
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