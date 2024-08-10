巴黎奧運｜世一伴侶唔易做　王齊麟網紅女友被批攝鏡搶fo

中華台北隊羽毛球金牌組合「麟洋配」7日上午回到台灣，王齊麟女友陳詩媛因進入管制區引發爭議。9日陳詩媛發文道歉，坦承是自己思慮不周。而王齊麟稍早也自責寫下：「讓你承受了這麼多壓力，好心疼。」

陳詩媛為Rakuten Girls啦啦隊員，曾是女團成員，活躍於YouTube及IG，粉絲人數眾多。

齊麟說想要第一個看到我

王齊麟女友陳詩媛7日清晨現身機場，見到王齊麟就立刻十指緊扣，互動相當甜蜜。不過卻遭到不少網友質疑「為何陳詩媛能在機場管制區活動」，此外也有人認為太過高調，甚至批評：「男友都拿世界冠軍了，身為女朋友還不會幫忙揹東西，只會出現來沾光，宣示主權。」