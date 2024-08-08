巴黎奧運｜何沖訪問跳水猛將全紅嬋陳芋汐遭負評　網民：枉為大師兄

喺全紅嬋及陳芋汐拎住獎牌下台後，TVB得到獨家採訪二人嘅機會，並由何沖負責訪問佢哋。何沖首先訪問銀牌得主陳芋汐：「由東京奧運到今次巴黎奧運，同一個比賽，輸給同一個人兩次，你覺得你的信心有被動搖嗎？」之後，陳芋汐開始眼泛淚光，不過佢表示自己並冇因輸俾全紅嬋而氣餒，希望可以下次再嚟。另外，佢仲話完成比賽後，想放一個長假期去旅行，好好休息及調整自己嘅心理。之後，何沖對陳芋汐做出摸頭嘅關懷動作，並叫佢用廣東話同TVB觀眾打招呼，但陳芋汐顯得一頭霧水，因為佢唔識講廣東話，何沖就教導佢講出自己個名，但遭到網民質疑教錯陳芋汐發錯音，不過其實個「芋」字有兩個發音，分別係「戶」及「於」。

之後，何沖就去訪問金牌得主全紅嬋，期間佢就問由剛剛出道嘅東京奧運會，去到巴黎奧運，呢幾年拿下所有比賽，有咩想同4年前嘅自己講，跟住充滿疑惑嘅全紅嬋就反問：「4年前？不是3年前嗎？」而何沖就解釋話大家會覺得係4年，全紅嬋就再反問點解係4年前。最後何沖要求摸一下金牌及再做出摸頭嘅關懷動作。

訪問出街後，何沖嘅行為及提問技巧都被網民質疑，例如「不要離間女孩們的感情，她們是最棒的，不行的是主持！」、「這個記者真的令被訪者感到難堪尷尬，他還要是前國家隊代表，完全沒有同理心？」、「記者的水平真的是太差了！！！！會不會聊天啊」、「記者先生，你懂不懂禮貌？」、「芋汐真的超棒的！記者的提問太不尊重如此優秀的選手」、「記者的水平很差，挑撥離間，講話很無禮。這兩個都是非常優秀的運動員，有要這麼苛薄嗎？」、「主持人訪問絕不可以向人動手及接觸」、「這個記者可不可以提早退休」、「枉為大師兄，需要問這些難以回答的問題嗎。。。而且隨便摸運動員的頭。是很熟嗎(我看陳跟全也沒太願意吧)。」及「識唔識尊重人，好冇禮貎」等等。