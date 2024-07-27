巴黎奧運｜俊男美女賞心悅目 盤點世界各地顏值運動員

2024年巴黎奧運已盛大舉行，各類運動項目均備受關注，而今屆又有來自世界各地、顏值甚高的俊男美女運動員上場應戰，實在賞心悅目，令奧運盛事更添可觀性！

Felix Dolci ｜加拿大｜體操｜22歲 來自加拿大的22歲靚仔體操選手Felix Dolci，雖然身高僅得166cm，但迷人笑容配上結實肌肉，未比賽已備受注目。 Felix Dolci貴為體操界新星，5歲就開始接觸體操訓練，7歲已有參賽經驗，他經常透過IG分享體操練習影片，拍下大量肌肉照大派福利，今年參加巴黎奧運，以靠俊俏臉孔登上世界舞台盡曬天賦條件。

橋本大輝｜日本｜體操｜22歲 日本全能體操王子橋本大輝下月將滿23歲，在上屆他東京奧運已嶄露頭角，於男子個人全能及單槓項目中勇奪雙金，在本屆巴黎奧運上當然被寄予厚望。 橋本大輝由6歲開始練習，曾受傷患困擾影響發揮，他在上屆奧運成績有目共睹，加上可愛外型，近年已成為日本最亮眼的體操王子，最近橋本大輝為日本雜誌《an.an》拍攝一輯曬肌靚相，獲讚魅力又再升級。

王冠閎｜台灣｜游泳｜22歲 「台灣蝶王」王冠閎實力與人氣早已受到肯定，風頭絕不遜於當今台灣偶像。身高175cm的王冠閎，小學三年級起接受訓練，2019年於世界青少年游泳錦標賽中獲得男子200米蝶式第4名，打破台灣紀錄，並拿下奧運A標入場券，有望力爭台灣首面游泳項目的奧運獎牌。

黃宣優｜南韓｜游泳｜21歲 南韓游泳選手黃宣優年僅21歲，近年其表現亮眼，除刷新亞運會紀錄外 又在2024世界游泳錦標賽獲得男子200米自由泳決賽冠軍，是南韓首位嬴得此項殊榮的選手。黃宣優身高187cm，加上六嚿腹肌及溫柔眼神，被形容十足韓劇男主角。

Alica Schmidt｜德國｜田徑｜25歲 德國田徑女將Alica Schmidt身高175cm，擁有精緻五官和完美身段，加上逆天長腿，站在田徑場上無疑是個Model材料，難怪被澳洲運動雜誌選為「全球最性感運動員」！ Alica Schmidt在2021東京奧運已令人刮目相看，她曾分別在2017年歐洲U20及2019年歐洲U23田徑錦標賽4x400米接力賽獲得亞軍，並於2019的錦標賽中400米項目中獲得第三名，今次表現同樣令人期待。

松田詩野｜日本｜衝浪｜21歲 來自日本的松田詩野自小已熱愛衝浪，今年也首次代表日本參加衝浪項目，是值得留意的運動新星。松田詩野早於小學已取得衝浪證書，14歲時更得到日本職業衡浪聯盟認可，成為職業選手後已有出戰世界各地賽事，擁有小麥色肌膚及甜美笑容，為松田詩野吸納大批支持者，去年更獲出版社推出個人寫真集。

Avishag Semberg｜以色列｜跆拳道｜23歲 23歲的Avishag Semberg來自以色列，天生大眼睛的玉女外表，原來卻擁有驚人爆發力，早在上屆東京奧運已勇奪女子跆拳道49公斤銅牌，為以色列帶來首面跆拳牌獎牌，再戰奧運可謂話題十足！