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娛樂
2024-08-05 20:05:30

巴黎奧運｜四眼飛人徐卓一同陸永撞晒樣 網民分唔清以為係惡搞

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陸永代表國家隊參加田徑男子110公尺跨欄項目？

陸永代表國家隊參加田徑男子110公尺跨欄項目？

巴黎奧運田徑男子110公尺跨欄，20歲中國選手徐卓一以13.40秒小組第一名成績，晉級半決賽，在40位跑手中排11名。由於他戴住眼鏡、金頸鏈現身，加上文質彬彬的外形，有別過去跑步選手的形象，令不少沒有看直播的觀眾一度以為是惡搞影片。至於香港方面，徐卓一因為跟陸永撞樣，有關比賽的照片引來大家熱烈討論，紛紛問到是不是真圖。

巴黎奧運田徑男子110公尺跨欄，20歲中國選手徐卓一以13.40秒小組第一名成績，晉級半決賽。 巴黎奧運田徑男子110公尺跨欄，20歲中國選手徐卓一以13.40秒小組第一名成績，晉級半決賽。 巴黎奧運田徑男子110公尺跨欄，20歲中國選手徐卓一以13.40秒小組第一名成績，晉級半決賽。 巴黎奧運田徑男子110公尺跨欄，20歲中國選手徐卓一以13.40秒小組第一名成績，晉級半決賽。 巴黎奧運田徑男子110公尺跨欄，20歲中國選手徐卓一以13.40秒小組第一名成績，晉級半決賽。 巴黎奧運田徑男子110公尺跨欄，20歲中國選手徐卓一以13.40秒小組第一名成績，晉級半決賽。 巴黎奧運田徑男子110公尺跨欄，20歲中國選手徐卓一以13.40秒小組第一名成績，晉級半決賽。 巴黎奧運田徑男子110公尺跨欄，20歲中國選手徐卓一以13.40秒小組第一名成績，晉級半決賽。 巴黎奧運田徑男子110公尺跨欄，20歲中國選手徐卓一以13.40秒小組第一名成績，晉級半決賽。

同陸永撞樣

香港網民見到徐卓一在巴黎奧運的照片後，一度以為是AI惡搞，「係影個條友影得衰影到個頭好似key上去定真係咁，好難分！」、「原圖直出？」適逢陸永在《智能愛人》中，曾以同款眼鏡出現，加上髮型又相似，更令網民分不清照片是真還是惡搞。

 

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陸永跟徐卓一有同款眼鏡。 陸永跟徐卓一有同款眼鏡。 陸永跟徐卓一有同款眼鏡。 陸永跟徐卓一有同款眼鏡。 陸永跟徐卓一有同款眼鏡。 陸永跟徐卓一有同款眼鏡。 陸永跟徐卓一有同款眼鏡。

徐卓一盼成劉翔2.0

徐卓一當日完成賽事後，表示自己沒有想過會獲得小組第一，希望之後可以晉級前8名位置，並以劉翔為目標。他說︰「20年前他創造的奧運會紀錄還在這裏，對我也是一種激勵，現在目標是努力追趕他。」

現年20歲的徐卓一，身高198厘米，而陸永今年是42歲，身高為175厘米，兩人如果同場站在一起，便能輕鬆憑身高分辨出他們。再者，陸永現時留長頭髮，跟徐卓一短髮形象完全不同。

徐卓一的外表令人難以想像他是一個田徑選手，有網民更笑言他是教奧數，不是搞奧運。

徐卓一的外表令人難以想像他是一個田徑選手，有網民更笑言他是教奧數，不是搞奧運。

這個是陸永。

這個是陸永。

徐卓一去年初露頭角

翻看資料，徐卓一過去參加田徑賽事都是戴上眼鏡，去年他以13.50秒在杭州亞運上獲得銅牌，今年5月又在全國田徑大獎賽第5站男子110米欄決賽中，以13.22秒的個人最好成績奪冠，最終成功入選巴黎奧運會。
 

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