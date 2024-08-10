巴黎奧運｜《四葉草》、《拳王》躋身十大運動港劇　有一套更衝出亞洲

香港運動員在奧運屢創佳績，他們不斷改寫歷史，更於巴黎奧運會勇奪最少4面奬牌（2金2銅）（截至8月9日），揭開本地體壇光輝一頁，亦讓香港掀起了一陣奧運熱潮，全民齊睇奧運撐港隊！而ViuTV及TVB亦有不少運動題材的電視劇，大家又睇過幾多套呢？
1.《當四葉草碰上劍尖時》—花劍
「劍神」張家朗在巴黎奧運成功衛冕花劍金牌，成為68年來首位成功衛冕的花劍劍手，亦是首位港隊代表連奪兩面奧運金牌。而張家朗於比賽時戴著幸運四葉草的手鏈上場應戰，引來網民熱議，令不少人憶起當年以花劍為題材的青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》。該劇集由黎諾懿、李逸朗、黃婉伶、唐詩詠、李雨陽、陳宇琛、姚子羚等等當時年輕的新人演員主演，可說是青春與新鮮感爆棚！
2.《戀愛自由式》—游泳
「混血女飛魚」何詩蓓於上屆奧運奪得兩面銀牌，在今屆奧運，她勇奪兩面銅牌，是連續兩屆奧運摘得兩面獎牌。
說起游泳必定要提及《戀愛自由式》，劇集以游泳為主題，找來不少年輕偶像同歌手做主演，包括Stephy（鄧麗欣）、唐寧、蕭正楠、黃宗澤、黎諾懿等。劇集以泳術招式「破冰轉身」及「片石轉身」最為出名，這些不合常理卻又非常熱血的招式，至今仍佔不少80、90後心中的經典回憶一席位。
3.《I SWIM》—游泳
另一套以游泳作主題的劇集《I SWIM》，因靚仔靚女雲集，再加上網民亦十分關注會否重現「破冰轉身」，未播出已成熱話。劇集由MIRROR成員Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉）、Alton（王智德）、P1X3L成員Phoebus（吳啟洋），和Jeffrey（魏浚笙）等主演。演員們更常常大騷肌肉赤膊上陣，養眼之餘亦為熱辣辣的夏天帶來透心涼的感覺！
4.《大步走》—田徑
港隊百米飛人刁俊稀（DIU Felix Chun Hei）比賽前看著鏡頭指住胸口名牌大大隻的「DIU」，譯音與粗口相似，一指成名。
而提到跑步，劇集《大步走》以長跑為主題，由陳山聰、姚子羚、劉穎鏇、羅天宇、陳自瑤、趙希洛等人演出。故事發展方向簡單，當中包括尋親、師徒情誼，及感情糾葛，並籍跑步帶出生命需要向前，要斷捨離，放下過去展望未來的勵志道理。
5.《打天下》—空手道
雖然空手道因被巴黎奧組委認為其全球影響力及觀眾基礎不及其他新增項目，而無緣納入今屆奧運，但於上屆奧運，本港運動員劉慕裳代表香港出戰時勇奪銅牌，曾引起一波空手道熱潮。
而劇集《打天下》以空手道為題，由歐錦棠身兼監製、編審及主演三職，談善言及MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）、文頌嫻、朱栢康等均有份演出。劇情交代一班年輕人作為空手道運動員追逐奧運夢的心路歷程，包括習武者的掙扎橋段，劇情不禁令人代入到一眾運動員追夢經歷，十分熱血！
6.《男排女將》—排球
劇集《男排女將》以排球作為題材，由Stephy（鄧麗欣）、顧定軒以及MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Tiger（邱傲然）等年輕偶像及演員主演，不少觀眾大讚劇集青春熱血，當時更重燃追劇熱潮。
故事改編自傳奇女教練葉鳳儀的故事，一群熱愛排球的年輕人，在屢遭挫折後，與由家瑜（Stephy飾演）的前港隊排球代表隊成員組成「力圖」隊，揮發了青春和汗水，互相扶持的追夢熱血旅程。
7.《季前賽》—籃球
《季前賽》由張繼聰、MIRROR成員姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉）ERROR成員193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）、P1X3L成員Phoebus吳啟洋、Marco葉振弘等演出。故事講述三位熱愛籃球的男生重拾昔日籃球夢，對戰全港首屈一指的大學籃球隊的故事。劇集以香港較少見的籃球為題材，因此被指是真人版《男兒當入樽》，所以開播前已備受關注。
8.《冰上火花》—冰上曲棍球
以冰上曲棍球作故事背景的《冰上火花》由MIRROR成員Ian（陳卓賢）、兩大隊長Lokman（楊樂文）、Anson Kong（江𤒹生），以及Will Or（柯煒林）、Locker（林家熙）等演出。故事講千帆（Ian飾演)在哥哥意外離世後，帶領冰球隊重新出發，挑戰強敵，燃燒熱血，延續哥哥未完的冠軍夢。
9.《桌球天王》—桌球
《桌球天王》是眾多運動劇中的Cult片之王，一套桌球劇卻拍出如古裝武俠片一樣，即使忘記劇情，都必定記得「倚天Cue」會出火、「屠龍Cue」會有龍捲風等CG橋段。當年這套劇集更「衝出亞洲」，法國花式桌球手Florian Kohler在其Facebook分享《桌球天王》部分片段，可說是另類方式揚威海外。
10.《拳王》—泰拳
於2012年首播的《拳王》以泰拳為主題，講述一位過氣拳王與一位拳壇新星，因泰拳結緣，在磨練鬥志與追名逐利之中領悟泰拳的意義。劇集由鄭嘉穎及黃浩然主演。兩位男主角更特意練出結實身形，大show六嚿腹肌，名副其實「睇得又打得」，當年劇集播出時更曾掀起過一陣學拳熱潮。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈