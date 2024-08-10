巴黎奧運｜《四葉草》、《拳王》躋身十大運動港劇　有一套更衝出亞洲

香港運動員在奧運屢創佳績，他們不斷改寫歷史，更於巴黎奧運會勇奪最少4面奬牌（2金2銅）（截至8月9日），揭開本地體壇光輝一頁，亦讓香港掀起了一陣奧運熱潮，全民齊睇奧運撐港隊！而ViuTV及TVB亦有不少運動題材的電視劇，大家又睇過幾多套呢？

1.《當四葉草碰上劍尖時》—花劍

「劍神」張家朗在巴黎奧運成功衛冕花劍金牌，成為68年來首位成功衛冕的花劍劍手，亦是首位港隊代表連奪兩面奧運金牌。而張家朗於比賽時戴著幸運四葉草的手鏈上場應戰，引來網民熱議，令不少人憶起當年以花劍為題材的青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》。該劇集由黎諾懿、李逸朗、黃婉伶、唐詩詠、李雨陽、陳宇琛、姚子羚等等當時年輕的新人演員主演，可說是青春與新鮮感爆棚！

2.《戀愛自由式》—游泳

「混血女飛魚」何詩蓓於上屆奧運奪得兩面銀牌，在今屆奧運，她勇奪兩面銅牌，是連續兩屆奧運摘得兩面獎牌。

說起游泳必定要提及《戀愛自由式》，劇集以游泳為主題，找來不少年輕偶像同歌手做主演，包括Stephy（鄧麗欣）、唐寧、蕭正楠、黃宗澤、黎諾懿等。劇集以泳術招式「破冰轉身」及「片石轉身」最為出名，這些不合常理卻又非常熱血的招式，至今仍佔不少80、90後心中的經典回憶一席位。