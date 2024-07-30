巴黎奧運︱張家朗寄語：唔開心都要堅持到底 無綫陳銘泰 何振然被讚專業 有質素

無綫今年前往巴黎採訪奧運的攝製隊伍，被大讚用心又拼搏，當中如運動員出身的陳銘泰、方力申(小方)及何振然，表演被各界大讚。網友大讚：「好老實TVB今次奧運交到功課，所有第一時間做到即時訪問，而且主持人質素有交代！」
像張家朗在男子花劍決賽勝出奪金不久，何振然、陳銘泰趁還未舉行頒獎禮前，第一時間邀請家朗進行專訪！何振然問家朗連續兩屆創造歷史感受，尤其最後一分別具爭議性時，家朗說：「當時都覺得可惜，每次都覺得係自己，教練都係後面提醒我，唔好理嗰劍，係你又好，唔係你都好，Focus喺下一劍到，所以我就照教練所講咁做。」
何再提及港隊現時有兩金一銅佳績，問家朗之前見到江旻憓(Vivian)奪金是否強心針時，家朗說：「好開心，佢一直都好努力，戥佢好開心，見到(港隊)劍擊成績一直有進步，對我嚟講都係強心針，我都要盡自己全部能力打到每一劍。」
運動員陳銘泰訪問張家朗夠克制
同為運動員的陳銘泰，雖然相當激動，但全程表現專業，哽咽著訪問家朗，問到家朗兩次創造歷史有何感受時，家朗說：「上一次係第一次唔敢相信啦，今次當然都唔敢相信，但今次我教練係法國人，我可以喺度攞到冠軍，對我意義非常好，教練照顧我都幾辛苦。」
陳銘泰大讚家朗在最後決一劍變三劍，表現強大，問家朗有甚麼秘訣寄語港人捱過艱關時刻，家朗說：「我想話大家需要唔好放棄，要堅持，就算遇到好多挫折都好，記住自己為乜開始，要堅持到底。」